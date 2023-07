Calciomercato, colpo a sorpresa: è fatta per Isco, sta firmando

Dopo essere stato fermo gli ultimi sei mesi della passata stagione, Isco Alcaron si è costantemente allenato in attesa del suo momento, che pare essere finalmente arrivato.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo tante voci in merito al suo futuro, nelle scorse ore è arrivata la tanto attesa fumata bianca per il trasferimento dello spagnolo nel suo nuovo club in questo calciomercato. All’inizio si credeva che la destinazione potesse essere completamente un’altra, ma un inserimento last minute ha fatto cambiare idea, e squadra, ad Isco.

E’ dunque cosa praticamente fatta, manca davvero solo l’ufficialità, anche perché nelle corse ore l’ex Real Madrid ha anche svolto le visite mediche col club, superandole senza troppi problemi, nonostante sia stato lontano dai campi negli ultimi sei mesi.

Calciomercato, è fatta per Isco: tradimento a sorpresa

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Isco Alcaron in questo calciomercato, che dopo le vicissitudini che lo hanno visto protagonista lo scorso inverno, è pronto e desideroso di ripartire e dimostrare di poter essere ancora decisivo ai livelli che gli competono.

Nel corso di questi mesi il nome dello spagnolo è stato accostato a tantissimi club, soprattutto arabi ed americani, ingolositi dalla possibilità di poter ingaggiarlo a parametro zero, ma la volontà di Isco è sempre e solo stata quella di rimanere in Europa, soprattutto per dimostrare al Siviglia ed a Monchi che non è quel giocatore finito che hanno cercato di cacciare -riuscendoci fra l’altro- lo scorso gennaio. Le qualità del fantasista andaluso sono sotto gli occhi di tutti, nonostante l’età, ed è forse grazie anche a questo che la sua volontà presto potrà essere esaudita, visto che un club di Liga ha incredibilmente deciso di puntare su di lui in questo calciomercato.

Il tutto si è evoluto velocemente e quasi totalmente a a sorpresa, visto che mai nessuno si sarebbe immaginato una destinazione del genere per Isco. Stando dunque a quanto riportato da Marca, lo spagnolo nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Betis Siviglia.

Calciomercato, Isco al Betis: già svolte le visite mediche

Isco diventerà presto un nuovo giocatore del Real Betis in questo calciomercato. Dopo la risoluzione di contratto col Siviglia, dunque, il fantasista andaluso ripartirà ancora una volta dal capoluogo della sua regione natia, spostandosi semplicemente da una parte all’altra del Guadalquivir.

L’ufficialità di questo trasferimento potrebbe avvenire già nelle prossime ore, dato che Isco avrebbe addirittura anche già svolto, passandole, le visite mediche col Betis, che a questo punto non aspetta altro che le firme sui contratti dello spagnolo per annunciarlo.

Isco il nuovo “10” del Betis: Pellegrini decisivo

Sul tavolo Isco aveva tantissime proposte allettanti, ma alla fine l’ex Siviglia ha deciso di accettare il Betis anche grazie a Manuel Pellegrini. L’ingegnere, che ha già allenato lo spagnolo a Malaga, dopo aver perso Sergio Canales avrebbe chiesto alla sua dirigenza un innesto di qualità sulla trequarti, che ha risposto al nome, per l’appunto, di Isco Alcaron.

E’ bastata una telefonata fra i due per convincere immediatamente Isco ad accettare i Verderones, nella speranza che la sponda betica del Guadalquivir possa portare più fortuna ad un talento come quello dello spagnolo.