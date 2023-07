Svolta diritti TV: niente Sky, ecco dove si vedrà la Serie A

La stagione di Serie A è alle porte, ma ad oggi non si è ancora risolta la questione relativa ai diritti tv del campionato italiano. A quanto pare, però, nelle ultime ore sarebbe stata registrata una svolta importante, che potrebbe addirittura arrivare a segnare un netto distacco con il passato.

Stando alle ultime notizie, infatti, la nota emittente Sky Sport potrebbe essere tolta dai giochi, arrivando per la prima volta in quasi 20 anni a non trasmettere neanche una partita di Serie A. Una notizia, questa, che come detto potrebbe arrivare a cambiare anche la storia televisiva del calcio italiano, dato che c’è un’altra nota azienda pronta a conquistare il monopolio.

Svolta nei diritti TV: ecco dove si vedrà la Serie A, la scelta

La stagione di Serie A è alle porte, ma ad oggi non si è ancora fatto chiarezza sui diritti televisivi del campionato italiano. DAZN, Mediaset e Sky si stanno sfidando all’ultima offerta per vedere chi alla fine conquisterà il monopolio delle partire in Italia, ma la Lega, insieme ai club, deve ancora prendere una decisione concreta, nonostante oggi ci sia stata un’assemblea con questo mirato obiettivo.

Durata poco meno di mezz’ora, nel corso di questa riunione i club hanno deciso di prendersi ulteriore tempo per valutare le proposte arrivate ieri da parte di DAZN, Mediaset e Sky. Come detto, la speranza era che oggi si potesse giungere all’epilogo di questa telenovela, ma quanto trapelato da questa riunione non ha fatto altro che aggravare, a quanto pare, ancora di più la situazione, anche perché la decisione presa rischia di far perdere ancora più soldi alla Serie A.

Stando infatti a quanto riportato da Calcio&Finanza, nell’assemblea di oggi della Lega Serie A sulle offerte per i diritti tv è stato stabilito che quelle di Sky, Mediaset e DAZN rimarranno valide fino a metà ottobre, tempo limite entro il quale le società puntano a prendere una decisione definitiva.

DAZN contro Sky: scontro all’ultima offerta, la situazione

Il vero duello in merito ai diritti televisivi della Serie A è quello che sta andando in scena fra Sky e DAZN, che si stanno sfidando, per l’appunto, a chi presenta l’offerta migliore. Al momento, stando alle ultime notizie, sembra essere DAZN quella in vantaggio, come confermato anche da Maurizio Pistocchi che ha anche svelato un dettaglio importante dei movimenti che sta compiendo l’azienda britannica per vincere questa “battaglia”.

Stando al noto giornalista, infatti, DAZN non si sarebbe limitato alla presentazione di un’offerta da 750mln di euro, anzi, avrebbe chiesto anche che Sky venga ragliata fuori ed all’emittente satellitare non vengano concessi neppure gli highlights dei gol.

Fra Sky e DAZN si inserisce Mediaset

Fra DAZN e Sky si è inserita anche la Mediaset, pronta a compiere questo importante salto di qualità. Stando a Maurizio Pistocchi, però, l’offerta presentata dall’azienda di Silvio Berlusconi non si avvicinerebbe neanche lontanamente a quella di DAZN, ma comunque vieni vista come garante in una situazione nella quale più di un club ha seri dubbi sull’azienda inglese, che è in pesante perdita in tutto il mondo.

Insomma, la situazione in merito ai diritti televisivi della Serie A è ancora in forte dubbio, ma la speranza è che comunque entro metà ottobre si possa giungere ad una conclusione, nonostante tutto.