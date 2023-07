UFFICIALE – Il tecnico si è dimesso, ecco il nuovo allenatore

Scelta fatta per la panchina, il nuovo allenatore è stato ufficializzato dopo la separazione dal proprio tecnico.

Il nuovo allenatore del Foggia, dopo le dimissioni di Delio Rossi, sarà Mirko Cudini. Il tecnico, sin da subito, sarà alla guida del club pugliese.

Foggia, il comunicato ufficiale sul nuovo allenatore: arriva dopo le dimissioni di Delio Rossi

Arriva oggi il comunicato ufficiale sul nuovo allenatore del Foggia, Mirko Cudini. L’addio di Delio Rossi con dimissioni, ha portato poi al posto vacante in panchina che è stato occupato dall’ex tecnico del Campobasso e della Fidelis Andria.

“Il Calcio Foggia 1920 comunica il nuovo staff tecnico presso la sala stampa A. Fesce dello Stadio Zaccheria. Presentazione di Mirko Cudini e il suo staff tecnico he sarà alla guida dei rossoneri a partire dalla stagione 2023/2024. Benvenuti a Foggia!”

Foggia, il saluto di Delio Rossi: lettera toccante ai tifosi

Quella che segue, è la lettera del dimissionario Delio Rossi, ai tifosi del Foggia. Ecco cos’ha pubblicato il club pugliese, attraverso il proprio sito ufficiale: “Brutti, sporchi e cattivi: così vi vede chi non vi conosce. La bellezza di Foggia viene spesso non messa in risalto dal disordine della città. Attraverso una squadra di calcio che rappresenta una città volevamo dare il giusto risalto a qualcosa che va oltre al calcio stesso. Non ci è stato permesso. Lo so che sarò solo un ennesimo Don Chisciotte, ma continuerò a combattere contro i mulini a vento”.