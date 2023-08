Calciomercato, Mancini trova subito squadra: ecco dove allenerà

Roberto Mancini ha già firmato il suo nuovo contratto, ecco dove allenerà. La notizia boom dopo le dimissioni arrivate nella giornata di oggi

Improvvisamente l’Italia calcistica si è ritrovata senza un selezionatore. Roberto Mancini si è dimesso incredibilmente con la notizia clamorosa nei pressi di Ferragosto. Saranno giorni infuocati per la Federazione italiana che dovrà annunciare in tempi brevi il nuovo selezionatore.

Roberto Mancini è pronto subito per un nuovo progetto davvero entusiasmante. L’ormai ex Ct della Nazionale italiana avrebbe già firmato il contratto che lo legherà per i prossimi tre anni: un’avventura davvero suggestiva con l’indiscrezione arrivata da lontano. Una decisione inspiegabile per i tifosi azzurri con la sua volontà di tornare subito in panchina: ecco la verità già annunciata, la destinazione a sorpresa per lui.

Calciomercato, la verità su Roberto Mancini: ha già firmato il nuovo contratto

Un nuovo progetto per tornare subito in panchina. Mancini ha lasciato tutti senza parole con la notizia boom delle sue dimissioni. L’ex Ct della Nazionale italiana è pronto così a rimettersi subito in corsa: i motivi che l’hanno portato a questa decisione sarebbero molteplici, ma non si conoscono i fatti realmente accaduti.

Come riportato su Twitter dal giornalista, Tancredi Palmeri, il quotidiano saudita Al-Riyadi, Roberto Mancini ha firmato un contratto triennale come nuovo selezionatore della nazionale saudita. Il mondo arabo è sempre così molto attivo per ingaggiare i migliori calciatori ed allenatori europei: ora sono piombati prepotentemente in Italia.

Una giornata caotica intorno alla Nazionale italiana con la notizia a sorpresa delle dimissioni di Mancini: nei prossimi giorni sarà annunciato il nuovo Ct per guidare l’Italia ai prossimi Europei e Mondiali. Un punto interrogativo davvero grande in ottica futura visto che si stava creando già un progetto totale con Mancini che ha voluto così fare una scelta davvero incredibile.

Un momento delicato con la settimana di Ferragosto che si preannuncia infuocata sotto ogni punto di vista. Mancini ha voltato definitivamente pagina dimettendosi in maniera rapida, ma già nei giorni scorsi il suo fidato collaboratore Evani erano stato allontanato dalla Nazionale. Ora per lui si potrebbe aprire così un nuovo capitolo della sua carriera da allenatore volando direttamente negli Emirati Arabi.

Negli ultimi mesi il campionato arabo che ha acquisito sempre più appeal per puntare sempre più in alto con tante stelle arrivate nelle ultime settimane: su tutti Cristiano Ronaldo che sta regalando gol e trofei da urlo.