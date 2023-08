Calciomercato Inter, via libera per l’attaccante: colpo da 10 mln

Nuove indiscrezione relative all’arrivo all’Inter di un nuovo attaccante: Marotta ha deciso, accordo per 10 milioni.

Telenovela vicina alla conclusione. L‘Inter ha scelto il sostituto di Lukaku: dopo Thuram ecco il nuovo attaccante che andrà a rinforzare il reparto offensivo dei nerazzurri. L’affare sta per entrare nel vivo, la prossima settimana sarà decisiva per quanto riguarda questa trattativa.

C’è tanto lavoro da fare per Beppe Marotta che nella settimana di Ferragosto dovrà risolvere alcune questioni spinose come quella relativa a Samardzic. Il trequartista dell’Udinese, che ha già sostenuto le visite mediche, non è stato ancora ufficializzato a causa delle commissioni da corrispondere al papà del serbo che ha chiesto di modificare alcune cose. Una vicenda che andrà seguita attentamente visto che altre società sono pronte a beffare i nerazzurri ed entrare in scena per strappare all’Inter Samardzic. Altro tema delicato è quello dell’attaccante: si cerca una svolta. C’è un nome in pole, può arrivare per 10 milioni di euro.

Calciomercato: nuovo attaccante Inter, ecco chi arriva

Ci sono degli aggiornamenti in merito al nuovo attaccante che potrebbe andare all’Inter. Ecco le ultimissime notizie, l’affare è vicino alla chiusura: c’è il via libera di Simone Inzaghi.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, c’è la deadline da parte del Bologna che ha fatto sapere all’Inter di voler cedere Marko Arnautovic entro e non oltre il 15 agosto. Ecco perché Marotta dovrà accelerare se intende portare l’austrico nuovamente a Milano.

In carriera il calciatore ha già vestito la maglia dei nerazzurri, nella stagione del triplete, anche se la sua esperienza non è stata positiva. Dopo tanti anni tornerebbe alla Pinetina per dare il suo contributo alla causa nerazzurra e provare a non far rimpiangere Romelu. Inzaghi è pronto ad accoglierlo, si attende solo la mossa decisiva di Marotta che dovrà presentare al Bologna la proposta da 10 milioni di euro per Arnautovic. E’ questo il prezzo stabilito dal club felsineo per cedere il calciatore che non vede l’ora di andare in una big e giocarsi le sue carte in un top club.

Calciomercato Inter: Samardzic e Arnautovic, Marotta è pronto a chiudere

Come riportato da cm.com, la valutazione di 10 milioni per Arnautovic spaventa e non poco l’Inter che non vorrebbe investire tutti questi soldi per un 34enne. A fare la differenza può essere Simone Inzaghi che stravede per il giocatore, che in questi anni in Serie A ha mostrato tutto il suo talento. Il profilo di Arnautovic è quello giusto per completare il reparto offensivo ed è per questo motivo che Marotta potrebbe accontentare il suo allenatore. Molto dipenderà anche da come andrà a finire la vicenda Samardzic: l’affare è in stand by a causa delle richieste del papà del calciatore che ha chiesto all’Inter una commissione maggiore rispetto a quanto stabilito. Entro domani Marotta avrà le idee più chiare: l’obiettivo è chiudere questo doppio colpo entro Ferragosto.