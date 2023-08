Calciomercato: stanno prendendo Bonucci, incontro a Forte dei Marmi

C’è una novità sul futuro alla Juventus di Leonardo Bonucci: il difensore è vicino all’addio? Incontro a Forte dei Marmi con un dirigente di Serie A.

Si muove il calciomercato in uscita della Juventus che da qui a fine mercato dovrà trovare una soluzione per quanto riguarda Leonardo Bonucci che è finito fuori rosa. Il difensore non rientra nei piani di Allegri che ha deciso di farlo allenare in disparte e di non integrarlo nella nuova rosa in vista della stagione 2023-2024. Una scelta dolorosa per il calciatore che adesso dovrà prendere una decisione riguardo il suo futuro.

Non mancano gli interessi per Leonardo Bonucci che ha ricevuto delle offerte anche da parte di alcune squadre italiane e straniere. Come ammesso anche da Lotito, il difensore è stato proposto anche alla Lazio. Un altro club di Serie A s’è mosso per ingaggiare il calciatore che è alla ricerca di una nuova squadra. A Forte dei Marmi è andato in scena l’incontro con un noto dirigente italiano che potrebbe favorire il suo approdo in questa società. Ecco tutti i dettagli con l’immagine del vertice che ha fatto il giro del web.

Calciomercato Juventus: nuova pretendente per Bonucci, i dettagli

Il difensore è fuori dal progetto tecnico della Juventus. Attualmente è via da Torino per qualche giorno di vacanza. Il calciatore ne ha approfittato per recarsi a Forte dei Marmi insieme alla sua famiglia. L’occasione è stata quella giusta per parlare con un noto dirigente italiano che potrebbe favorire il suo arrivo in un nuovo club di Serie A.

I suoi agenti sono a lavoro per trovare una soluzione e liberare il calciatore che starebbe prendendo in considerazione anche l’ipotesi di denunciare la Juventus per violazione dell’articolo 7 relativo all’accordo collettivo sulla tutela dei diritti dei calciatori. Uno scontro legale che potrebbe portare anche alla rescissione del contratto. Intanto, c’è da segnalare questa nuova ipotesi riguardo il futuro di Bonucci.

A riportare la notizia del pranzo di Bonucci con Daniele Pradé, ds della Fiorentina, è Il Tempo che ha immortalato questo incontro con una foto. Il classe 1987 può essere un rinforzo d’esperienza e qualità per la retroguardia dei viola che dopo Igor sono a lavoro per cedere anche Martinez Quarta.

Fiorentina, Bonucci a Forte dei Marmi incontra Pradé: nuovo colpo di mercato dalla Juventus?

Dopo Arthur, la Juventus potrebbe regalare alla Fiorentina Bonucci che è in uscita dal club bianconero. In questa domenica d’agosto, il difensore a Bagno Angelo a Forte dei Marmi ha incontrato il ds dei viola Pradé. L’occasione è stata quella giusta per parlare di un possibile trasferimento alla Fiorentina? Ai posteri l’ardua sentenza.