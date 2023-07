Calciomercato Serie A: Joao Felix in arrivo, la mossa

Possibile colpo Joao Felix in Italia in vista della prossima stagione. Ci sono importanti notizie di mercato che riguardano il possibile approdo del calciatore in Serie A.

La svolta potrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre nel frattempo il giocatore è stato messo ai margini del progetto. Bisogna capire come andrà a finire questa vicenda già nelle prossime ore.

Una mossa che potrebbe avere un riscontro positivo in vista della prossima stagione per il giocatore e la società che chiudere il suo trasferimento. Al momento però è confermato che non c’è ancora nulla di pianamente concreto.

Calciomercato: Joao Felix lascia l’Atletico Madrid

Novità di calciomercato importanti che riguardano il futuro di Joao Felix in vista della prossima stagione e non solo. Perché il calciatore ha intenzione di riscattarsi ancora una volta dopo qualche anno difficile. Con l’Atletico Madrid sembra ormai finita, visto che ci sono segnali negativi nei suoi confronti da parte della società spagnola. Le ultime notizie vanno verso proprio questa direzione che può rivelarsi pessima in vista del prossimo anno.

Non è un caso, infatti, che l’agente di Joao Felix si sia già attivato per capire se ci saranno delle importanti offerte nei confronti del giocatore portoghese che si prepara ad una stagione totalmente diversa rispetto le ultime vissute. Quest’anno appena concluso ha giocato con l’Atletico Madrid e poi è passato per l’ultima parte di stagione per qualche mese in prestito al Chelsea. 9 gol in 40 partite stagionali tra Spagna e Inghilterra, ma da lui ci si aspetta molto di più.

Perché per il talento classe 1999 sono stati investiti oltre 100 milioni di euro e per questo motivo l’Atletico Madrid si aspettava che potesse raggiungere numeri molto più elevati, oltre al fatto di essere un trascinatore. Non è accaduto questo e ha ancora bisogno di crescere. Ora spunta anche l’occasione Serie A.

Atletico Madrid: Joao Felix fuori rosa

Joao Felix lascerà l’Atletico Madrid visto che ci sono diverse squadre che ora ci provano e vorrebbero chiudere il colpo in vista del prossimo anno. Si tratta ancora di uno dei giovani più promettenti del calcio mondiale, che da un momento all’altro sembra aver smesso di giocare.

Nelle ultime ore è arrivata la lista dell’Atletico Madrid per partecipare al ritiro e non è mai uscito il nome di Joao Felix. Tutto chiuso tra il club spagnolo e l’attuale fantasista portoghese che ha accettato la decisione del club di essere messo da parte e fuori rosa.

Serie A: occasione Joao Felix

Possibile grande occasione di Joao Felix che può anche approfittare di approdare ijn Italia, dove nel campionato di Serie A ci sarebbero diverse squadre pronte a chiudere nel corso di quest’este.