Calciomercato: Joao Pedro torna in Italia

Joao Pedro è pronto a tornare in Serie A, svelata la prossima destinazione dell’attaccante italo brasiliano che vuole lasciare il Fenerbahce in questo calciomercato estivo 2023.

Nuovi aggiornamenti riguardo il ritorno in Italia di Joao Pedro. L’attaccante è pronto a lasciare la Turchia per trasferirsi nuovamente in Serie A. Diverse società si sono già mosse per prendere l’attaccante classe 1992 che ha espresso la sua volontà di approdare nuovamente nel campionato italiano.

L’esperienza al Fenerbahce non ha soddisfatto Joao Pedro. Nonostante la vittoria della Coppa di Turchia, i numeri dell’attaccante non sono stati positivi. A causa anche di alcuni problemi fisici, che hanno compromesso il suo rendimento, con la maglia giallonera ha totalizzato, in campionato, appena quattro gol in sedici presenze. Ecco perché ha deciso di chiudere in anticipo la sua avventura in Turchia. L’attaccante è pronto a tornare in Italia nel corso di questo calciomercato, i suoi agenti sono a lavoro per accontentarlo. Ecco dove potrebbe andare.

Joao Pedro in Serie A, c’è già la prima offerta

Emergono nuove indiscrezioni di calciomercato relative al ritorno in Serie A di Joao Pedro. L’attaccante ha malinconia dell’Italia ed è per questo motivo che ha dato mandato ai suoi agenti di trovare una nuova destinazione nel campionato italiano.

Ci sono diverse ipotesi in ballo. Molto dipenderà anche dalla volontà del Fenerbahce, che lo scorso anno ha pagato 6 milioni per strapparlo al Cagliari. Il club turco, per il momento, non ha ancora deciso riguardo il futuro del giocatore che intanto spera nel suo approdo in Serie A.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, c’è la volontà di Joao Pedro di trasferirsi nuovamente al Cagliari. L’attaccante ha aperto a questa ipotesi. Con la maglia dei rossoblù ha riscosso grandi successi negli ultimi anni. Ecco perché Pedro avrebbe espresso il suo desiderio di tornare a giocare in Sardegna.

Joao Pedro al Cagliari: ultime notizie

Dopo la straordinaria promozione in Serie A, conquistata nella finale playoff contro il Bari, il Cagliari ha già iniziato a programmare la stagione con la conferma in panchina di Claudio Ranieri. Il tecnico potrebbe dare il suo assenso al ritorno in Sardegna di Joao Pedro, che ha espresso la sua volontà di tornare a vestire nuovamente la maglia del Cagliari.

Calciomercato: su Joao Pedro Cagliari e Torino

Sport Today ha riportato la notizia relativa alla decisione di Joao Pedro di lasciare il Fenerbahce. Sul giocatore è vivo l’interesse anche del Torino, che già lo scorso anno ha provato a prendere l’italo brasiliano. Tutto dipenderà anche dal club turco che per il momento non ha ancora aperto alla cessione dell’attaccante che sogna di tornare a giocare in Sardegna. Il presidente Giulini potrebbe accontentarlo, chiudendo questo affare di mercato relativo al ritorno a Cagliari di Joao Pedro.