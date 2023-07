Calciomercato: scelta fatta, vuole solo il Milan

Nuovo colpo di calciomercato per il Milan: il giocatore ha scelto i rossoneri, ecco tutti i dettagli su questo affare.

Dopo l’addio di Sandro Tonali, che ha portato nelle casse del Milan ben 70 milioni di euro, la dirigenza s’è messa subito alla ricerca di un sostituto. Loftus Cheek non sarà l’unico centrocampista del il Milan prenderà, è previsto anche un altro innesto in mezzo al campo: ecco le ultimissime notizie sulle mosse del club rossonero.

C’è grande attesa per i prossimi colpi del Milan. I tifosi si attendono delle risposte da parte della società con Pioli che ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi. Lunedì scatterà il ritiro estivo 2023 e il rischio è quello di avere a disposizione una rosa ridotta con due soli innesti, Loftus Cheek e Luka Romero. Ecco le ultimissime riguardo le prossime mosse del club che è pronto a chiudere per altri due acquisti.

Calciomercato Milan: il calciatore ha scelto i rossoneri

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a riportare nuovi aggiornamenti sul calciomercato del Milan. Il club sta portando avanti nuove trattative che intende chiudere nel più breve tempo possibile.

Una novità assoluta è l’accordo con il centrocampista olandese. Infatti, il Milan è vicinissimo a Tijjani Reijnders. Il club resta fiducioso sul buon esito dell’affare. L’obiettivo è metterlo al più presto a disposizione di Stefano Pioli che ha bisogno di nuovi rinforzi dopo Loftus-Cheek e Luka Romero. Il giocatore dell’Az Alkmaar ha già un accordo di massima con il Milan, adesso resta da trovare solo l’intesa con il club olandese. L’affare può concludersi per poco meno di venti milioni di euro.

Reijnders non è l’unico obiettivo del Milan per il centrocampo, nel mirino c’è sempre Yunus Musah del Valencia e anche in questo caso i rossoneri hanno già trovato l’accordo con il giocatore. Bisogna convincere solo gli spagnoli che sperano di incassare dalla cessione dello statunitense almeno 30 milioni di euro.

Reijnders, Musah e Pulisic al Milan: le ultime notizie

Non solo Reijnders e Musah, c’è anche Christian Pulisic che vuole solamente il Milan. L’esterno l’ha ribadito anche al Chelsea. Anche in questo caso, il calciatore ha già trovato un accordo economico con il club rossonero che è pronto ad accogliere a Milanello lo statunitense che è in uscita dai Blues. La società inglese spera di incassare dalla cessione di Pulisic al Milan almeno 25 milioni di euro. C’è ancora distanza, visto che i rossoneri sono disposti a salire fino a 15. Servirà ancora tempo anche per quanto riguarda questa trattativa di calciomercato.