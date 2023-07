Arriva la seconda penalizzazione, altri due punti in meno

Due punti in meno per il club, c’è una nuova penalizzazione che rischia di compromettere il futuro della società. Ecco tutti i dettagli.

Penalizzazione e deferimento, ecco cosa rischia il club italiano

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dalla Gazzetta dello Sport, la Procura Federale ha concluso le indagini sul club ed ha deciso di deferire la società che adesso corre dei seri rischi. A ricevere la notifica Gianni Panconi e Alberto Bosco, membri del Consiglio d’Amministrazione.

Nuovi rischi per la Sampdoria dopo la comunicazione della Procura Federale che ha emesso un deferimento nei confronti del club blucerchiato. Adesso la società dovrà produrre una documentazione difensiva per evitare una pesante pena che può portare anche ad una penalizzazione in classifica, da scontare nel prossimo campionato di Serie B.

Ecco i motivi per il quale la Sampdoria è stata deferita dalla Procura Federale.

“A causa del mancato versamento di quota delle ritenute Irpef, in scadenza lo scorso 30 maggio, pari ad oltre 995mila euro, e dei contributi Inps per un valore di 1 milione e 669mila euro. Tutto ciò relativi agli stipendi ai tesserati dei primi tre mesi del 2023”.

Sampdoria: due punti di penalizzazione, ultime notizie

A seguito di questa notifica, la Sampdoria rischia una penalizzazione in classifica da due a quattro punti da scontare nella prossima stagione. Esclusa, per il momento, l’ipotesi dell’esclusione dal campionato di Serie B visto che la Covisoc non ha rilevato alcun problema nella domanda d’iscrizione del club blucerchiato, passato nel frattempo nella mani del duo Radrizzani-Manfredi che hanno scelto Pirlo come nuovo allenatore.

Altri problemi per la Sampdoria che rischia una penalizzazione di almeno due punti, da scontare nel prossimo campionato di Serie B. I fatti risalgono alla vecchia gestione societaria, ecco perché adesso il nuovo club – passato nel frattempo nelle mani di Radrizzani e Manfredi – dovrà gestire questa nuova situazione. Il club dovrà produrre una documentazione difensiva, a seguito della notifica da parte della Procura Federale, dopo la chiusura delle indagini. La Sampdoria rischia quattro punti di penalizzazione, anche se il patteggiamento potrebbe far scendere la pena solo a due. Nelle prossime settimane arriverà la decisione definitiva.