Calciomercato: addio Liverpool, anche lui in Arabia

Il calciomercato che stanno portando avanti gli Arabi sta stravolgendo tutti i campionati europei e non solo quello di Serie A. Nuovi trasferimenti in arrivo nelle prossime ore.

Importanti aggiornamenti di mercato che riguardano lo storico club inglese che potrebbe essere messo dietro da un ricco e potente club dell’Arabia Saudita che ha deciso di investire sul giocatore del Liverpool.

Uno dei giocatori più simbolici dei Reds è pronto ad una nuova avventura e dire addio dopo tanti anni, adesso spunta anche per lui la grande occasione di andare a firmare per uno dei club Saudita che gli avanzerebbe una ricca offerta.

Calciomercato: lascia il Liverpool per l’Arabia Saudita

Decisive le prossime ore per quello che sarà il futuro del giocatore del Liverpool che può dire addio dopo tanto tempo per andare a chiudere la carriera nel campionato Saudita. Il calciomercato sta portando novità interessanti su ogni fronte, in particolare quello che riguarda, appunto, le offerte che stanno arrivando dall’Arabia Saudita per i tanti campioni del nostro calcio europeo.

C’è ora una nuova offerta che dagli sceicchi è giunta in Europa, di preciso in Premier League per uno dei giocatori simbolici del Liverpool. Perché si è fatto avanti il club dell’Al Ettifaq che ha annunciato Steven Gerrard come nuovo allenatore e ora guarda proprio in casa Reds per portare un suo ex compagno di squadra e amico con lui in questa nuova avventura.

Una buona offerta sarà poi fatta anche al Liverpool e per questo motivo potrebbe essere decisivo l’arrivo di Gerrard che andrebbe a fare incassare cifre importanti al suo ex club inglese e ad un ex collega come Jordan Henderson che firmerebbe con Al Ettifaq.

Liverpool: Jordan Henderson verso l’Arabia con Gerrard

Importanti aggiornamenti per il calciomercato e la decisione da parte dell’Al Ettifaq di puntare su Jordan Henderson per provare a portarlo in Arabia Saudita e fargli lasciare il Liverpool dopo tantissimi anni. A 33 anni appena compiuti e dopo 12 anni con la maglia del club inglese può arrivare l’addio per un’offerta molto ricca.

Adesso c’è il Liverpool che aspetta di ricevere un’offerta per il suo capitano Henderson che è stato messo nel mirino dall’Al Ettifaq di Steven Gerrard. Il giocatore ha totalizzato 492 presenze con la maglia del club inglese in questi anni.

Liverpool: la decisione di Jordan Henderson

Per il Liverpool non ci saranno problemi. Perché è tutto nelle mani ora di Jordan Henderson che dovrà decidere se accettare l’offerta dell’Al Ettifaq di Gerrard o restare ancora con il club inglese. Le prossime ore saranno decisive per capire quello che può accadere per con il giocatore