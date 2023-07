Milan: addio De Ketelaere, arriva l’offerta giusta

Tra il Milan e Charles De Ketelaere potrebbe essere già finita dopo soltanto una stagione. Perché l’attuale finestra di calciomercato spinga il talento belga verso l’addio dai colori rossoneri.

Una situazione non facile questa da gestire per il giocatore che sembra pronto ad un nuovo cambio di maglia, questa volta non perché si è guadagnato un top club sul campo, ma c’è una società che lo stesso ha intenzione di puntarci.

Saranno importanti le prossime ore per capire se la trattativa per l’acquisto di De Ketelaere si può concludere o meno. Le parti sembrano tutte intenzionate a lavorare verso lo stesso obiettivo.

Calciomercato Milan: De Ketelaere in uscita

Veniva da una grandissima stagione con il Club Brugge a 21 anni e per questo il Milan ha deciso di investire una cifra importante di 35 milioni per il talento belga che è arrivato la scorsa estate e già può andar via. Il giovane De Ketelaere ha avuto un anno difficilissimo sotto tutti i punti di vista: prestazioni, gol, assist e giocate. Perché a livello mentale ha pesato molto questo cambiamento e non ha vissuto per niente un anno facile, tanto che ora già si parla di quello che sarà il suo addio.

Il calciatore si trova in una situazione difficile al momento perché vorrebbe cambiare ancora e anche lo stesso Milan ha valutato diverse opzioni per lui per un possibile prestito. Niente da fare però, al momento la situazione è questa: il Milan venderà ad una cifra importante De Ketelaere o resterà in rosa. Sono poche le squadre che possono permetterselo e puntare su di lui, ma adesso spunta una decisa che potrebbe chiudere il colpo da un momento all’altro.

Può cambiare totalmente in un anno la carriera di Charles De Ketelaere che dal Milan verrebbe venduto ad una nuova società, di blasone diverso ma di grande livello lo stesso sia per il campionato in cui gioca e sia per il nuovo progetto che sarebbe stato avviato.

Milan: De Ketelaere piace all’Aston Villa

A voler puntare su De Ketelaere e dargli un’occasione ora è l’Aston Villa di Emery che il prossimo anno giocherà la Conference League e sta provando a costruire un progetto importante per tornare uno dei top club inglesi di Premier.

Momento decisivo questo per quello che sarà il futuro di De Ketelaere che può firmare con l’Aston Villa secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Il club inglese ha messo nel mirino il giovane gioiello rossonero.

Aston Villa: l’offerta giusta per De Ketelaere

Non vuole fare minusvalenza il Milan e per questo motivo servirà un’offerta di almeno 28 milioni di euro. Nelle ultime ore si è parlato di come l’Aston Villa abbia intenzione di offrirne 25, con il Milan che ne chiede 30 per De Ketelaere. Questo significa che le parti sono veramente vicine alla chiusura.