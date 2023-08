Calciomercato, il mister lo fa fuori: cessione imminente, è deciso

Nelle scorse ore il mister ha preso una decisione incredibile, che che segna una volta e per tutte il futuro del giocatore in questo calciomercato. A seguito di una riunione tecnica col proprio staff, l’allenatore ha infatti deciso di fare fuori il ragazzo comunicandogli -anche se indirettamente- di non voler puntare più su di lui.

Una presa di posizione netta e che conferma quanto già trapelato negli scorsi giorni, che di conseguenza spiega anche il motivo per il quale l’agente del giocatore avrebbe iniziato a contattare diversi club per trovare una nuova sistemazione al suo assistito.

Non c’è dunque più nulla da fare, una decisione, a quanto pare definitiva, è stata presa, e di spazio nella squadra per il ragazzo, al momento, non c’è. Con l’Europeo alle porte la soluzione migliore è quella di salutarsi in questo calciomercato, e l’impressione è che questa sarà la strada che verrà intrapresa.

Calciomercato, il mister lo fa fuori: è ufficiale

Importanti novità arrivano in merito al futuro del giocatore in questo calciomercato, che da un momento all’altro si è visto crollare tutte le certezze costruite fra la passata stagione e la prima parte di questa.

La realtà dei fatti parla però di una società particolarmente attiva nel corso di queste settimane di mercato proprio in quel ruolo, indizio che avrebbe dovuto portare il giocatore a comprendere che di spazio per lui nella squadra, qualora fosse realmente rimasto, era oramai ben poco. La volontà di dimostrare e conquistarsi ancora una volta il posto hanno però prevalso su tutto, col ragazzo che in queste settimane di preparazione si è messo in mostra per volontà e dedizione al lavoro. Nelle scorse ore però sarebbe arrivata la sentenza definiva, dato che il mister avrebbe preso nei suoi confronti una decisione che di fatti lo mette alla porta.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere Fiorentina, Italiano ha bocciato una volta e per tutte Jovic, lasciandolo addirittura fuori dalla lista UEFA della Fiorentina. Il tempo del serbo a Firenze, a quanto pare, è già finito dopo appena una stagione.

Italiano esclude Jovic dalla lista UEFA: addio inevitabile

L’esclusione dalla lista UEFA di Jovic ha difatti segnato il futuro del serbo alla Fiorentina. Nonostante su di lui ci fossero tantissime aspettative, in parte rispettate, l’ex Real Madrid ha dunque da che trovarsi una nuova sistemazione in questo calciomercato.

L’arrivo di Beltran dal River Plate ha poi decisamente fatto la sua parte nella scelta di Vincenzo Italiano, che però addirittura arrivato a preferire Kouamé a Jovic, a dimostrazione anche del fatto che i rapporti fra i due non sono mai stati dei migliori.

Calciomercato: Ramadani al lavoro per Jovic, le ultime

Appresa la decisione di Vincenzo Italiano, l’agente Fali Ramadani si sarebbe immediatamente messo al lavoro per trovare una nuova squadra a Luka Jovic in questo calciomercato. Nel scorso degli scorsi giorni c’è stato un timido sondaggio col Milan, ma i rossoneri hanno immediatamente bocciato la soluzione perché alla ricerca di profili diversi. Il procuratore albanese ha dunque ora da che rimboccarsi le maniche per cercare di rivalutare il suo assisto, che potrebbe anche tornare in Bundesliga dove ha diversi estimatori, campionato nel quale Jovic ha offerto le sue migliori prestazioni in maglia Eintrahct.