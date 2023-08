Juventus, svolta nel futuro di Chiesa: sta firmando

La questione relativa al futuro di Federico Chiesa è stata un pò l’epicentro dell’estate di calciomercato della Juventus, anche perché non si capiva se effettivamente l’esterna della nazionale potesse o no rimanere in bianconero.

Dopo l’esordio da sogno ad Udine di due giorni fa l’impressione è che qualcosa sarebbe potuto succedere, ed infatti così è stato. Nel corso delle scorse ore si sarebbe infatti registrata una svolta importantissima che avrebbe una volta e per tutte definito il futuro di Federico Chiesa in questo calciomercato.

L’esterno della Juventus avrebbe infatti preso una decisione clamorosa, che lo poterà a firmare proprio nelle prossime ore un nuovo contratto col club.

Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Chiesa: sta firmando

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Federico Chiesa in questo calciomercato, che dopo tante chiacchiere sarebbe una volta e per tutte stato definito, su volere soprattutto di Max Allegri che a stagione iniziata ha intenzione di lavorare con una rosa ben delineata.

Nel corso di queste settimane si è parlato tanto di quello che sarebbe potuto ‘accadere’ a Federico Chiesa, considerato soprattutto il fatto che la sua permanenza alla Juventus non era poi più così scontata. Addirittura per un momento, dall’arrivo di Giuntoli, l’esterno ex Fiorentina era in pratica stato messo in vendita dalla Vecchia Signora, pronta a sfruttare l’interesse di alcuni club di Premier League -Aston Villa su tutti- per guadagnare bene dalla cessione di Chiesa per sistemare i conti del club e reinvestire nel calciomercato. Negli ultimi giorni, però, qualcosa sembrerebbe essere cambiato, anche perché l’impressione è che la Juventus abbia una volta e per tutte deciso cosa farne del suo giocatore, accontentando le richieste dei suoi tifosi.

Stando infatti a quanto titolato questa mattina da Il Corriere dello Sport, i rapporti fra Federico Chiesa e la Juventus si sarebbero ricuciti, col club bianconero che ora addirittura pensa al rinnovo dell’ex Fiorentina.

La Juventus vuole rinnovare Chiesa: le ultime

E’ incredibile quante cose nel calcio cambino così velocemente, come dimostra anche il caso di Federico Chiesa. Dal possibile addio al rinnovo con la Juventus, conferma conquistata con lavoro, dedizione e silenzio in queste settimane di preparazione che l’hanno poi consacrato ad Udine con un super gol all’esordio in campionato.

“Chiesa-Juve, aria di rinnovo”, così titola questa mattina Il Corriere dello Sport, che spiega per l’appunto come Giuntoli sia ora al lavoro per blindare l’esterno. In scadenza nel 2025, Chiesa al momento percepisce sei milioni di euro netti all’anno dalla Vecchia Signora, cifra che il nuovo capo dell’area scout della Juventus cercherà di ridimensionare notevolmente, aspetto che non dovrebbe intaccare più di tante le trattative vista la volontà di entrambi di continuare assieme.

Rinnovo Chiesa: mossa anti Premier League

La voglia della Juventus di rinnovare Federico Chiesa potrebbe essere ora una mossa per allontanare sempre di più le voci insistenti che lo vedrebbero in Premier League. Non solo, col rinnovo la Vecchia Signora potrebbe, eventualmente, giocare anche a rialzo nel prossimo calciomercato, chiedendo cifre più alte rispetto a quelle già abbastanza importanti chieste per il cartellino di Chiesa in questo.