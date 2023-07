Calciomercato: è Julian Alvarez l’affare a sorpresa, lo prendono

Julian Alvarez è l’affare a sorpresa di una big d’Europa in questo calciomercato. Il club è al lavoro per definire i dettagli per l’approdo dell’attaccante argentino.

Un anno fa nessuno avrebbe pronosticato una situazione del genere, eppure nel corso della stagione ci si doveva aspettare che il tutto potesse andare a finire così. Nonostante abbia giocato spesso, comunque, Julian Alvarez non si è mai sentito realmente parte centrale del progetto tecnico di Guardiola e del Manchester City, situazione che in parte lo avrebbe costretto a valutare altre opzioni per il suo futuro ovviamente, proprio come sta succedendo adesso.

Al momento il Manchester City non pare abbia alcuna intenzione di lasciar partire Alvarez in questo calciomercato, ma dopo l’interesse di una big d’Europa, che garantirebbe all’argentino ciò che invece i Citizens non potrebbero, le carte in tavola sarebbero state completamente stravolte. Il dado è tratto, e dunque tutto ora può succedere.

Calciomercato, colpo in attacco dal City: arriva Julian Alvarez

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Julian Alvarez in questo calciomercato visto che, incredibilmente, potrebbe lasciare il Manchester City dopo appena una stagione. Lo scarso impiego che gli è stato riservato nella scorsa ha difatti portato il giovane talento argentino a rivalutare la sua posizione all’interno dei Citizens.

Dopo un Mondiale da protagonista Julian Alvarez ha intenzione di iniziare ad esserlo anche in Europa, e l’impressione è che per farlo l’unica soluzione plausibile sia quella di lasciare il Manchester City, anche perché dalle parti dell’Etihad c’è l’a concorrenza di un certo Haaland. Le qualità tecniche e tattiche del ragazzo non si discutono, e non a caso non appena saputo della possibile di ingaggiarlo tantissime big d’Europa avrebbero posato i loro occhi su Julian Alvarez. Il ragazzo, però, costa, ed anche tanto, ma questo non parrebbe essere un problema per un club in particolare che, alla ricerca di una nuova prima punta, sarebbe pronto a fare follie pur di riuscire ad ingaggiare l’argentino.

Stando infatti a quanto riportato da Marca, il Bayern Monaco starebbe pensando di rinforzare il proprio attacco proprio con Julian Alvarez in questo calciomercato, complice anche la possibile uscita di Sadio Mané in direzione Arabia Saudita.

Bayern Monaco su Alvarez: l’argentino però è il piano B

Il Bayern Monaco avrebbe mostrato interesse nei confronti di Julian Alvarez del Manchester City per rinforzare l’attacco di Thomas Tuchel, ma in realtà in questo calciomercato l’obiettivo principale dei bavaresi è un altro, e risponde al nome di Harry Kane.

Qualora portare in Bundesliga l’attaccante del Tottenham risulterà essere pressoché impossibile, il Bayern Monaco virerà proprio su Julian Alvarez, che dunque rappresenta essere una piano B di lusso all’inglese, data anche la -alta- valutazione che il Manchester City fa del suo giocatore.

Stando a dati Transfermarkt, infatti, i Citizens per cedere l’argentino potrebbero chiedere almeno 60 milioni di euro.

Bayern Monaco: la concorrenza per Alvarez è tanta

Il Bayern Monaco deve darsi una mossa e scegliere il suo prossimo numero 9, anche perché su Julian Alvarez la concorrenza è tanta, e c’è il serio rischio di rimanere a vuoto. Stando alle ultime notizie, infatti, sull’attaccante argentino ci sarebbe anche forte il Real Madrid, che potrebbe sbaragliare la concorrenza bavarese andandoselo a prendere subito, complice la necessità di andare a regalare ad Ancelotti un vice Benzema.