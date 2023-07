Colpo in attacco dalla Liga: affare da 30MLN, firma con gli azzurri

Il valzer degli attaccanti si è finalmente sbloccato, come dimostra anche il fatto che uno dei bomber più prolifici della passata stagione sta per trasferirsi per una cifra importante in questo calciomercato.

Si parla addirittura di 30 milioni di euro, operazione dunque di un certo calibro ma che essenzialmente permetterebbe alla squadra di avere sistemato il proprio reparto offensivo almeno per cinque stagioni, considerata anche la giovane età dell’attaccante.

Il mister aveva esplicitamente chiesto alla sua dirigenza un colpo da 90 in vista della prossima stagione, e senza farselo ripetere due volte la società ha deciso di mettergli un attaccante che potrebbe decisamente semplificare i giochi viste le sue qualità.

Calciomercato, colpo dalla Liga: arriva l’attaccante

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della squadra che, dopo tante indiscrezioni, sembrerebbe essere sempre più vicina -finalmente- a chiudere forse il colpo più importante della sua estate. L’allenatore aveva palesato la necessità di andare a rinforzare il proprio reparto offensivo, e senza pensarci più di due secondi la dirigenza ha subito lavorato per accontentare le richieste dell’area tecnica.

Nel corso di queste settimane tantissimi nomi di attaccanti sono stati accostati al club, ma nelle idee della società c’è sempre e stato un solo profilo, che comunque ha rappresentato essere per diverso tempo il desiderio di mercato anche per tantissime altre squadre europee. L’impressione è che però il club in questione sia sempre in stato in leggere vantaggio rispetto a tutte le altre concorrenti, e tutt’oggi la sensazione è questa, anche perché pare che la dirigenza, con un’importante prima offerta ufficiale, abbia in pratica bloccato il giocatore.

Stando infatti a quanto riportato da il The Mirror, l’Everton ha intenzione di fare sul serio per El Bilal Touré in questo calciomercato, come dimostra anche l’offerta da 30 milioni di euro presentata all’Almeria negli scorsi giorni.

L’Everton vuole Touré: prima offerta rifiutata

L’Everton ha intenzione di rinforzare il proprio attacco, ed il primo nome sulla lista di Dyche è proprio quello di El Bilal Touré. Il malese piace e non poco al tecnico inglese, al punto che i Toffees avrebbero presentato un’offerta all‘Almeria da ben 30 milioni di euro.

Fino a qualche giorno fa la valutazione che il club andaluso faceva del suo attaccante era di circa 25 milioni di euro, ma consapevole del mercato di Touré i rojiblancos hanno inevitabilmente alzato l’asticella, come dimostrato anche dal fatto che l’offerta dell’Everton sia stata rifiutata.

Le carte in tavola sono dunque cambiate, ed ora per strappare Touré all’Almeria ci vogliono almeno 40 milioni di euro.

Everton: c’è concorrenza in Serie A per Touré

El Bilal Touré è un profilo seguito con interesse anche in Italia in questo calciomercato. Oltre all’Everton, infatti, anche Milan ed Atalanta sarebbero sulle tracce dell’attaccante dell’Almeria, con la Dea, a differenze dei rossoneri, che potrebbe dare filo da torcere ai Toffees qualora riuscisse a cedere Hojlund. Il dado è tratto, vediamo ora chi avrà la meglio.