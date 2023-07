“Scambio per Lukaku, zero chance”: il famoso giornalista è sicuro

Il mercato della Juventus prosegue tra illazioni e ipotesi più o meno fantasiose. Vediamo insieme cosa c’è di vero.

Il mercato della Juventus si potrebbe rappresentare con l’immagine di due rette parallele che, al momento non possono, né vogliono incrociarsi, ma in futuro chissà.

Da un lato vi sono gli esuberi in uscita, coloro che non rientrano più nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri e che la società ha messo direttamente fuori rosa in attesa di una nuova sistemazione. Da Bonucci a Zakaria, da Arthur a McKennie, da Pellegrini a Pjaca. Dall’altra vi sono i giocatori top, Bremer, Chiesa e Vlahovic che potrebbero essere ceduti per fare cassa, sistemare un po’ il bilancio e finanziare il mercato in entrata.

E se il centrale difensivo brasiliano rimane sullo sfondo delle trattative di mercato, almeno a quanto è dato sapere, i due ex attaccanti della Fiorentina, non soltanto godono di grande stima in giro per l’Europa ma la Juventus, qualora venissero esaudite le sue richieste economiche, non esiterebbe ad intavolare le trattative per la loro eventuale cessione. E su Federico Chiesa e Dusan Vlahovic non passa giorno che non vi siano ipotesi di cessione mescolate a possibili scambi.

Il giornalista della Stampa, Antonio Barillà, si è soffermato esattamente su questi aspetti del mercato bianconero.

“Lukaku, zero chance per la Juve”: poi…

Tra le varie suggestioni che, quotidianamente, riempiono giornali e siti, non può mancare il riferimento a Federico Chiesa e all’interesse sempre crescente proveniente dalla Premier League, anche se non si palesano offerte concrete.

Sul fronte Vlahovic, invece, si continua a parlare del Chelsea e dell’eventualità di uno scambio alla pari con Lukaku. Ma cosa ne pensa Antonio Barillà sui casi-mercato che riguardano i due attaccanti bianconeri? “Chiesa non vale meno di 60 milioni di euro – ha spiegato Barillà – E comunque, in caso di cessione, bisognerà comunque ascoltare la volontà del giocatore”. Ma poi chi lo sostituisce? Da qui nasce la valutazione di Chiesa fatta da Barillà: se per prendere ad esempio Berardi occorrono 35 milioni di euro, va da sé che il bianconero non possa andare sotto quella cifra.

Sull’ipotesi di scambio Lukaku-Vlahovic, Antonio Barillà sembra non essere convintissimo dell’ipotesi. Il giocatore ex Inter, al momento ancora di proprietà del club londinese, non rappresenta un’alternativa al numero 9 serbo. La Juventus valuterà le proposte che arriveranno, per Vlahovic, tenendo conto che un altro centravanti di livello andrà comunque acquistato. L’eventuale arrivo del belga, quindi, sarebbe trattato a parte rispetto alla cessione di Vlahovic, valutando anche proposte da altre squadre.