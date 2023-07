Retroscena Serie A: firma Lukaku, i tifosi sono stati decisivi

Il calciomercato in Serie A sta mettendo in evidenza tante sorprese che riguardano le società migliori del campionato italiano, con un retroscena su Lukaku che viene fuori.

Il calciatore belga al momento si trova sotto contratto col Chelsea ma spera di essere liberato il prima possibile e la sua volontà è quella di restare in Serie A per giocare ancora in Italia altri anni.

Saranno giorni decisivi i prossimi perché qualcosa potrebbe sbloccarsi già la prossima settimana per quanto riguarda l’arrivo del giocatore che può approdare di nuovo in Italia.

Calciomercato Serie A: Lukaku in bilico

E’ palesemente in bilico il futuro di Romelu Lukaku che non sa ancora quella che sarà la sua prossima squadra. Non sa se giocherà in Italia in Serie A, se resterà fuori rosa al Chelsea o sarà costretto ad accettare l’Arabia Saudita e dire addio al campionato europeo. Perché la situazione è davvero particolare quella del giocatore che stava in trattativa con l’Inter per il ritorno e ha fatto saltare tutto quando i nerazzurri hanno scoperto di una trattativa in segreto con i rivali della Juventus.

Un brutto passo falso da parte del giocatore che ora rischia seriamente in vista del futuro. Al momento è in una posizione in bilico e non sa quello che gli potrebbe accadere. Saranno decisive le prossime ore per valutare diverse e possibili nuove offerte che possono permettere al giocatore di approdare in una nuova squadra, al momento non è felice di restare ancora fermo e senza allenarsi.

Il giocatore era davvero ad un passo dalla Juventus, poi però per la firma di Lukaku tutto è saltato e qualcosa è andato storto, ora spunta anche il retroscena che può spiegare il motivo di questa improvvisa decisione e frenata da parte della società bianconera.

Juventus: Lukaku fermato dai tifosi

Una vera e propria presa di posizione forte quella arrivata da parte dei tifosi della Juventus per Lukaku che non è arrivato ancora a vestire la maglia bianconera e forse mai lo farà visto quanto accaduto.

Nei giorni scorsi sarebbero stati propri i tifosi, contrariati fuori al J Medical della Juve a convincere la società a non acquistare Lukaku. Dopo le voci insistenti di un suo possibile arrivo alla fine è arrivata una forte contestazione e il club ha deciso di frenare.

Lukaku Juventus: il club ascolta i tifosi

Momento difficili della Juve che vive un momento duro con la tifoseria da anni e vuole dar conto anche ai propri sostenitori. Per questo, al momento, la Juventus si è tirata fuori dalla corsa per Lukaku.