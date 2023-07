Calciomercato Juventus, accordo clamoroso: ha già trovato casa

Nuovo aggiornamento riguardo il futuro alla Juventus del calciatore: indiscrezione clamorosa in merito al suo addio. Intanto, ha già trovato casa: ecco cosa sta succedendo.

E’ bloccato il calciomercato della Juventus. I bianconeri dopo l’acquisto di Weah, il riscatto di Milik e il rinnovo di Rabiot, non hanno più concluso operazioni in entrata. Il neo ds Giuntoli sta lavorando soprattutto sul fronte uscite. Dopo aver piazzato Arthur in prestito alla Fiorentina, il dirigente è pronto a definire la cessione di Zakaria e quella di Bonucci. Resta poi da risolvere il puzzle relativo al futuro di Mckennie, che è attualmente in ritiro negli Stati Uniti con la Prima Squadra. Intanto, arrivano nuovi aggiornamenti di calciomercato sul futuro del bianconero.

Il valzer degli attaccanti non è ancora iniziato. Per il momento il trasferimento alla Juventus di Lukaku è bloccato, serve prima una grande cessione. Gli indiziati a partire sono due: Vlahovic e Chiesa. Entrambi sono nel mirino di tantissime società anche se, al momento, una proposta concreta al club bianconero non è ancora arrivata. Intanto, dalla Germania arrivano nuove indiscrezioni di calciomercato: ci sono delle novità sul Bayern Monaco che è pronto a concludere l’acquisto dell’attaccante. Il calciatore ha già visitato la sua futura casa.

Calciomercato Juventus: ha già trovato casa, ecco dove sta andando

E’ l’edizione odierna della Bild a rilanciare la notizia di calciomercato sul trasferimento del calciatore che è pronto a lasciare il suo attuale club per andare al Bayern Monaco. La famiglia del centravanti sta spingendo per l’approdo in Baviera. La moglie del calciatore è stata avvistata in città in cerca di una casa. Ecco le ultimissime notizie di mercato che potrebbero mettere la Juventus fuori dai giochi.

Nel caso in cui dovesse concretizzarsi il trasferimento al Bayern Monaco di Harry Kane, i tedeschi si ritirerebbero dalla corsa per prendere dalla Juventus Vlahovic. Ecco perché, in attesa di proposte concrete da Psg o Real Madrid, per Giuntoli resta ancora in piedi l’opzione tedesca visto che il Bayern sta avendo non poche difficoltà a trovare l’accordo con il Tottenham per Harry Kane.

Nonostante la volontà del calciatore, che ritiene concluso il suo percorso a Londra con il Tottenham, il presidente Levy continua a bloccare l’operazione.