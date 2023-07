Niente Inter, preferisce la Juve: via libera con Kean

La Juventus può davvero lasciare a mani vuote l’Inter: il grande colpo diventa realtà grazie a Moise Kean

È chiaro come in casa bianconera ci sia, ormai da diverse settimane, l’idea di tornare a competere ai massimi livelli. Prima in Serie A, poi in ambito internazionale: dopo una stagione per lunghi tratti deludente, il rilancio del progetto Juventus è già partito.

In cabina di regia, ad orchestrare il tutto, è stato scelto Cristiano Giuntoli. Uno dei grandi protagonisti dietro le quinte del Napoli campione d’Italia: se gli azzurri hanno raggiunto lo storico traguardo, dopo ben 33 anni, buona parte è anche dell’attuale direttore sportivo juventino. Ed è per tale ragione che in sede di calciomercato, dopo un inizio guardingo fatto di alcuni pesanti addii (Di Maria, Cuadrado, Paredes su tutti) è adesso cominciata la fase che riguarderà i nuovi arrivi.

Il primo è stato Timothy Weah, figlio d’arte che rappresenta un potenziale e preziosissimo jolly per la corsia di destra disegnata da Massimiliano Allegri. Magari proprio al posto di Cuadrado che, a sorpresa, è finito sulla sponda nerazzurra del Naviglio. Uno ‘scontro’ a distanza infinito quello tra l’Inter e la ‘Vecchia Signora’ che, nel corso degli anni, ha visto la contesa inasprirsi per diversi profili di grande spessore.

Vuole la Juventus: Allegri apre al colpo

L’ultimo, da un mese a questa parte, è stato Romelu Lukaku. Non si sa ancora cosa ne sarà dell’attaccante belga che ha esaurito l’annata in prestito all’Inter, ritornando al Chelsea. Ormai impossibile pensare ad un ritorno definitivo a Milano, dopo aver flirtato con gli acerrimi ‘nemici’ di sempre. Adesso, dunque, sia per la Juve che per l’Inter la priorità rimane l’acquisto di un grande attaccante.

E i bianconeri, che rischiano di perdere Vlahovic da qui a qualche settimana, non possono farsi trovare impreparati e parrebbero pronti a mettere a segno un grande colpo. Con buona pace dell’Inter che, in tal caso, rimarrebbe a mani vuote. Perchè la Juventus, nel caso in cui dovesse dire addio Moise Kean – che non è più una priorità per Massimiliano Allegri – si fionderebbe subito su Alvaro Morata. Dalla Premier League ci sono stati diversi sondaggi per Kean che, a questo punto, entro un mese potrebbe salutare la Torino bianconera.

E l’Inter, che a Morata sta lavorando già da diverse settimane, se davanti allo spagnolo si dovesse ripresentare la Juventus, il suo grande amore, rischierebbe davvero una clamorosa beffa. Perchè lo stesso Morata non avrebbe dubbi, preferendo la destinazione piemontese piuttosto che quella nerazzurra o della Roma, pure lei in fila per la firma del 30enne di Madrid.

D’altro canto Allegri avrebbe già dato il suo assenso al ritorno, l’ennesimo, di Morata alla Juventus: le porte per la punta dell’Atletico, grazie a Kean, potrebbero finalmente riaprirsi.