Calciomercato, stanno prendendo Berardi: niente Lazio, la destinazione

Via dal Sassuolo, ma non per la Lazio, c’è un altro club per Domenico Berardi che alla fine di questa stagione saluterà Reggio Emilia.

Dopo una vita passata in neroverde e con la voglia di tornare a giocare in Europa, dopo la brevissima parentesi che riuscì a vivere proprio con la maglia del Sassuolo, la voglia di approdare nel calcio dei grandi per dare anche continuità a quella che è la sua presenza in Nazionale.

Mimmo Berardi, dopo i diversi rumors di calciomercato che lo hanno riguardato, diventa l’obiettivo numero uno di una squadra in particolare. Il futuro ancora in Serie A, da titolare, in una squadra che lotterà ancora per il titolo nella prossima stagione.

Calciomercato, ecco Berardi: è il primo colpo dell’estate

Tenta l’accelerata il club che ha voglia di piazzare quello che è il primo colpo dell’estate, andando diretto su Domenico Berardi.

Il giocatore del Sassuolo, nonché capitano del club neroverde, avrebbe intenzione di salutare di fronte alla grande occasione di un top club in Italia, come ultimo treno prima di vivere poi gli ultimi anni di carriera, considerando che non è più giovanissimo.

La Lazio si era mossa prima delle altre, ma tutto sembra essersi concluso con un nulla di fatto. A mettersi d’intralcio, adesso che la finestra di calciomercato ha ufficialmente aperto i suoi battenti, è Cristiano Giuntoli. Le prime mosse del ds bianconero porterebbero al colpo Berardi per la Juventus.

Mercato Juventus, colpo Berardi: la notizia

A svelare la notizia, questa mattina, è uno dei principali quotidiani italiani. Domenico Berardi sarà il primo colpo della Juventus, come riferito da La Gazzetta dello Sport che ne ha svelato la possibilità dell’operazione.

Oltre ai partenti Frattesi e Maxime Lopez, rispettivamente destinati probabilmente tra Roma e Napoli, occhio anche a quella che è la posizione di Berardi, giocatore nel giro della Nazionale che viene considerato adesso come obiettivo numero uno per il tridente che sarà di Allegri.

Berardi alla Juventus, arriverebbe al posto di un top player

La Juventus sta andando verso la ricostruzione di quello che è il proprio domani, lo farà con Cristiano Giuntoli e, in continuo contatto con Allegri, saprà dare i tasselli giusti e che mancano, per la funzionalità del suo gioco. Il primo colpo sarà legato a Berardi che arriverebbe al posto di Angel Di Maria, che ha già salutato la Juventus, andando via a zero. Carnevali, in ogni caso, non abbassa il prezzo del suo gioiello. Per portare via Berardi dal Sassuolo, toccherà partire da una base economica di circa 20 milioni di euro.