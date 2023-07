Si sblocca il colpo Renato Sanches: arriva in Serie A, ecco dove giocherà

Via dal PSG per richiesta sua, con l’approdo in Serie A che si sblocca attraverso l’operazione di calciomercato.

Fu accostato, in passato e quando ancora non era stato preso dal PSG come colpo a parametro zero, le cose tornano in auge adesso con uno dei principali quotidiani italiani che ha svelato la destinazione in Serie A di Renato Sanches.

Quello che fu considerato come centrocampista prodigio ai tempi del Benfica, vincendo un Europeo da protagonista con il Portogallo, non ha mai convinto veramente Bayern Monaco e PSG, i due club che gli hanno permesso di vivere esperienze ad altissimi livelli. Ma quel Renato Sanches visto a Lille e che è riuscito a vincere da assoluto protagonista la Ligue 1, dominando a centrocampo, è ciò che convince uno dei club italiani a puntare su di lui.

Calciomercato, ecco Renato Sanches: si sblocca il colpo a centrocampo

Si sblocca il colpo a centrocampo per uno dei club di punta in Serie A che, bisognoso di un nuovo innesto in mezzo al campo dopo una separazione importante, punterebbe tutto sul centrocampista in uscita dal PSG.

Perché a quanto pare sono due i centrocampisti che si stavano giocando il posto a Parigi considerando che Wijnaldum resta in uscita dopo il ritorno dalla Roma, e Fabian Ruiz convince Luis Enrique, che lo conosce già alla perfezione causa esperienza con la Spagna.

Pertanto, a salutare il PSG, sarà Renato Sanches. E il club parigino, pur di liberarsi – quantomeno per valorizzarlo -, sarà disposto ad aprire al prestito. È col prestito che si sblocca infatti l’affare per la Roma, che punta su Renato Sanches. In un’operazione come quella che fu per Wijnaldum un anno fa, i giallorossi troverebbero così il proprio nuovo centrocampista.

Mercato Roma, colpo Renato Sanches: apertura al prestito

Come riferito dai colleghi de Il Corriere dello Sport, Renato Sanches è il colpo per la Roma e arriverebbe in prestito. Può sbloccarsi così quella che è una spinosa situazione legata all’affare che porta al centrocampista portoghese, che vedrebbe in Mourinho la possibilità di rilanciarsi, dopo un’esperienza fatta di alti e bassi nella stagione che si è da poco conclusa con il PSG.

C’è apertura sul prestito su Renato Sanches, che permetterebbe alla Roma di sistemare la situazione a centrocampo, considerando che si sta facendo complessa e non poco la pista che porta a Frattesi.

Ultime Roma, Renato Sanches in prestito: si cerca anche un riscatto

Si cerca anche un riscatto, tutto da fissare, sul prestito che la Roma non vorrebbe piazzare in maniera secca, per Renato Sanches. Ma i costi da parte del PSG sono elevatissimi, considerando che il club parigino ne riconosce le potenzialità del centrocampista. Per ora, l’apertura sarebbe garantita solo su un prestito in pieno stile Wijnaldum, le cose potrebbero evolversi nel corso del mese di luglio che è appena cominciato.