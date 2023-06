Calciomercato: Giuntoli li porta alla Juve, tripla beffa per il Napoli

Arrivano nuove indiscrezioni riguardo il calciomercato della Juventus: c’è attesa per la nomina di Giuntoli come ds, intanto il dirigente è pronto a beffare la sua vecchia squadra.

Si attende il via libera di Aurelio De Laurentiis, che dovrà liberare Cristiano Giuntoli che ha un contratto con il Napoli fino a giugno 2024. Il dirigente, pur di lasciare il club azzurro, ha deciso di rinunciare a due mensilità più il premio scudetto per un totale di 4 milioni lordi. Tutto questo per firmare con la Juventus che ha garantito a Giuntoli un quinquennale e pieni poteri sul calciomercato. Il ds è pronto a vendicarsi strappando al Napoli diversi giocatori: ecco la strategia del direttore.

Si prospetta un duello intenso tra Juventus e Napoli in sede di calciomercato. Ecco perché De Laurentiis sta rallentando la trattativa per liberare Cristiano Giuntoli, che ha già un accordo per cinque anni con il club bianconero. Il ds ha deciso di puntare alcuni obiettivi di mercato del Napoli.

Calciomercato: sgarbo al Napoli, Giuntoli lo porta alla Juventus

Secondo le ultime notizie di calciomercato, Cristiano Giuntoli si appresta a diventare il nuovo ds della Juventus. Manca sempre meno alla nomina del dirigente con De Laurentiis che dovrà dare il via libera a questo trasferimento, visto che il direttore è ancora sotto contratto con la società azzurra fino a giugno 2024. Per chiudere in fretta questa trattativa, Giuntoli ha deciso di rinunciare a due mesi di stipendio e ai premi scudetti. Una scelta inusuale ma che spiega le grandi ambizioni del direttore sportivo che alla Juventus avrà pieni poteri grazie ad un super contratto valido per cinque stagioni.

Intanto, aumentano le indiscrezioni di mercato relative ad un possibile duello tra Napoli e Juventus in sede di campagna trasferimenti. Ci sono diversi obiettivi che Giuntoli potrebbe strappare agli azzurri.

Come riportato dal Corriere dello Sport, in caso d’addio di Vlahovic Giuntoli può portare alla Juventus Beto che è un obiettivo del Napoli per il post Osimhen. Ma le sorprese non finiscono qui.

Juventus, shopping dall’Udinese: nel mirino Beto e Samardzic

Giuntoli è un grande estimatore di Beto ed è per questo motivo che è finito nella lista della Juventus, in caso di partenza di Dusan Vlahovic. Il ds è pronto a beffare il Napoli anche per altri due giocatori, ovvero Samardzic dell’Udinese e Koopmeiners dell’Atalanta. Ecco perché De Laurentiis nicchia e sta rallentando i tempi per il passaggio in bianconero del suo direttore sportivo. Il club azzurro non vuole rischiare di perdere alcuni obiettivi di mercato, che possono diventare della Juventus una volta completato il passaggio di Giuntoli alla Juventus come nuovo ds.