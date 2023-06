Calciomercato Milan: colpo dal Lecce, si chiude con lo scambio

Ci sono delle novità sull’asse Milano Lecce, è previsto uno scambio tra i due club: ecco le ultime di calciomercato.

Il Milan si prepara a cedere un giocatore al Lecce. Dopo Colombo, un altro calciatore dei rossoneri è pronto a trasferirsi in salento. Questa volta la trattativa dovrebbe concludersi a titolo definitivo visto che al Milan interesse un giocatore di proprietà dei giallorossi.

Si muove il calciomercato del Milan. Dopo la cessione di Tonali al Newcastle e l’arrivo di Loftus Cheek, i rossoneri si preparano ad accogliere un nuovo centrocampista. Nell’idea della società serve un mediano che possa raccogliere l’eredità di Bennacer, che starà fermo per un bel po’ di tempo a causa di un grave infortunio. Ecco le ultime novità di calciomercato legate al Milan con la società che ha messo nel mirino un giocatore del Lecce. L’affare con i salentini può sbloccarsi grazie ad uno scambio, ecco tutti gli aggiornamenti.

Calciomercato Milan: scambio con il Lecce, ultime notizie

Dopo l’arrivo di Roberto D’Aversa, il Lecce si sta attivando sul calciomercato per mettere a disposizione del tecnico i primi acquisti. A coordinare il tutto l’esperto Pantaleo Corvino che è a lavoro su più fronti. L’obiettivo primario della società è quello di riportare al Lecce Samuel Umtiti. Il giocatore è fuori dai progetti tecnici del Barcellona che è disposto a lasciarlo partire a titolo definitivo, contribuendo anche al suo ingaggio.

Il Lecce spera nell’acquisto di Umtiti e intanto lavora con il Milan per uno scambio da chiudere in questo calciomercato estivo 2023. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, c’è un giocatore che interessa tantissimo ai rossoneri. Si tratta del centrocampista Hjulmand che, alla sua prima esperienza in Serie A, ha stupito davvero in tanti. Ha catturato l’attenzione di tantissime società tra cui anche il Milan che vuole prendere il giocatore attraverso uno scambio.

Pobega al Lecce e Hjulmand al Milan: i dettagli

Come riportato dal tmw, il Milan è disposto a dare al Lecce Pobega in cambio di Hjulmand. E’ questa la strategia del club rossonero che ha messo il giocatore nella lista degli obiettivi per questo calciomercato. Adesso le parti sono a lavoro per trovare un’intesa e convincere soprattutto il classe 1999 del Milan che deve trasferirsi al Lecce a titolo definitivo. Pantaleo Corvino sta valutando attentamente la situazione anche perché Hjulmand è nel mirino anche di Juventus e Roma. Il dirigente potrebbe scatenare una vera e propria asta per il suo centrocampista anche se l’offerta del Milan, che mette sul piatto Pobega, convince e non poco la dirigenza che in questo modo non dovrà trovare neanche un sostituto da prendere in questo calciomercato.