Addio Inter, affare lampo: va al Liverpool

Dopo una stagione tutto sommato positiva in casa Inter è tempo di pensare al mercato. E rinforzare i punti deboli del club.

L’Inter di Simone Inzaghi ha vissuto un’annata di alti e bassi abbastanza sorprendenti. Da un lato il club nerazzurro ha disatteso le aspettative in campionato dove ha subito dodici sconfitte ed ha raggiunto l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions League.

Per diversi mesi il rendimento del tecnico piacentino è stato nel mirino della critica, complici scelte non apprezzate dai tifosi e risultati non all’altezza della storia e del valore del club. Il finale di stagione ha però cambiato tutto, l’Inter ha portato comunque a casa due coppe (coppa Italia e Supercoppa Italiana) ed ha sfiorato la leggenda, cedendo solo in finale di Champions League.

I nerazzurri hanno ceduto 1 a 0 e dopo una grande battaglia contro il Manchester City di Pep Guardiola, una squadra con armi senza dubbio superiori. L’annata è terminata e Marotta è già al lavoro per rinforzare il club. Uno degli obiettivi principali è rinforzare la difesa, un reparto che perderà diversi elementi, primo fra tutti l’ex capitano Milan Skriniar. Ora il sostituto prescelto inizialmente rischia di sfumare.

Inter, Pavard nel mirino del Liverpool

Il club nerazzurro deve rinforzare il reparto difensivo e negli ultimi mesi è stato più volte accostato al difensore del Bayern Monaco e della Nazionale francese Benjamin Pavard. Utile sia a tre che a quattro, sia come centrale che come esterno, Benjamin è da tempo sul taccuino di Marotta e Ausilio. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è una possibilità molto intrigante.

Secondo quanto riportano alcune fonti inglesi Pavard è finito concretamente nel mirino del Liverpool di Jurgen Klopp. Parliamo oggettivamente di una squadra (come quasi tutte quelle di Premier) con un potenziale economico nettamente superiore ai nerazzurri e ora l’Inter vede sempre più difficile il possibile arrivo del calciatore.

I Reds sono a caccia di un rinforzo difensivo di qualità e sono pronti a preparare l’offerta, già in questa sessione di calciomercato. Una situazione tutt’altro che positiva per Marotta che dovrà virare su altri obiettivi. Le finanze nerazzurre non sono delle migliori e, come sappiamo, l’input di Zhang è prima cedere e poi comprare.

Per anticipare i tempi l’Inter sta lavorando su altre due operazioni sicure, ma certamente più economiche rispetto alla pista Pavard. I nerazzurri sono sempre più vicini al centrale del Chelsea Azpilicueta, giocatore che si libererebbe a costo pressoché nullo dai Blues. Oltre all’esperto iberico è in arrivo anche il giovane tedesco Bisseck: per il centrale i nerazzurri pagheranno all’Aarhus la clausola rescissoria di 7 milioni di euro.