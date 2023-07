Juventus, altro addio dopo Bonucci: cifre e destinazione

La rivoluzione di Giuntoli parte dalle cessioni e dalla permanenza di Massimiliano Allegri. Ce ne sarà un’altra dopo Leonardo Bonucci.

Alla Juve nessuno incedibile, né i senatori, né i punti fermi tra i migliori dell’undici titolare di Max Allegri. Sin dal giorno zero, Cristiano Giuntoli ha sottolineato che toccherà remare tutti in un’unica direzione, col cuore, per il futuro della Juventus.

I bianconeri potrebbero subire un percorso analogo a quello vissuto un anno fa dal Napoli dove, perdendo i pilastri e i titolari del club partenopeo, attraverso il calciomercato amministrato da Giuntoli, si andranno a toccare i tasselli giusti per la rivoluzione. Stessa rivoluzione che riguarderà la difesa perché quello di Bonucci non sembra essere l’unico addio alla Juventus.

Calciomercato Juventus, un’altra esclusione dopo Bonucci: la notizia

La Juventus muove i primi passi del suo domani, con o senza Conference League, in attesa del giudizio dalla Uefa che potrebbe mandare fuori dalla competizione la Juventus stessa.

Il club bianconero si concentra sul mercato e sulla stagione che, con o senza la stessa Conference, vorrà vivere da assoluta protagonista. L’obiettivo è di primeggiare, così come accadde al Napoli di Giuntoli che, a sorpresa, riuscì a stracciare il campionato sin da subito in Serie A, staccando le altre. Per farlo, tutto passerà dal calciomercato, che non vede nessuno escluso tra le ipotesi di cessione.

Un’altra esclusione dal progetto Juventus dunque, legata ad un altro perno della difesa: Bremer non risulta incedibile per Cristiano Giuntoli che, di fronte ad un’importante offerta economica, potrebbe lasciar andar via da Torino l’ex difensore granata.

Mercato Juventus, anche Bremer tra i cedibili: le cifre

Secondo quel che riferisce in mattinata, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tra i cedibili della Juventus sarebbe coinvolto anche Gleison Bremer. Al contrario di Gatti e Danilo, che la Juve vuole tenersi stretti, per quanto riguarda il difensore brasiliano, le cose sembrano diverse.

E il motivo dell’ipotetica cessione di Bremer, è prettamente economico. Il difensore della Juventus, infatti, ha un valore di mercato enorme e la società bianconera, di fronte ad una proposta di almeno 40-50 milioni di euro, si libererà del difensore brasiliano.

Ultime Juventus, Bremer via: le possibili destinazioni

Gleison Bremer verrebbe ceduto solo all’estero, considerando l’alta valutazione di calciomercato che ne fa la Juventus. Il difensore brasiliano piace in Premier League e la destinazione, in caso di cessione dalla Juve, sarebbe solo legata allo stesso campionato inglese. Su di lui, tra le altre, anche l’interesse del Brighton di Roberto De Zerbi.