Il costume è mini: Federica Panicucci incanta tutta la spiaggia

Federica Panicucci incanta tutti in spiaggia in Toscana: il costume è davvero minuscolo e lascia senza fiato.

Padrona di casa a Canale 5 dove ormai da alcuni anni conduce Mattino Cinque News, Federica Panicucci è una delle conduttrici tv più famose della tv italiana.

Sono davvero tante le trasmissioni condotte dall’ex showgirl che si è fatta sempre valere ed apprezzare tanto per la sua professionalità quando per la sua spontaneità, riscuotendo parecchio successo tra il pubblico. Successo favorito anche dalla sua bellezza che non sembra subire l’effetto del trascorrere del tempo e lascia sempre i suoi fan senza parole.

Una bellezza che la Panicucci mostra spesso e volentieri tramite social ed in particolar modo attraverso il suo profilo Instagram dove è seguita da un milione followers, avendo anche qui particolare successo. Nonostante i suoi 55 anni, nei vari post pubblicati la conduttrice tv sembra di non essere mai invecchiata ed anche nell’ultimo scatto pubblicato ha lasciato tutti di stucco mettendo in mostra un fisico perfetto da far invidia a mezzo mondo femminile.

Dopo un anno davvero impegnativo alla conduzione di Mattino Cinque News, Federica Panicucci si sta godendo le meritate vacanze e come mostrato da lei stessa attraverso il suo profilo Instagram si trova attualmente in Toscana a Forte dei Marmi.

Federica Panicucci bollente in spiaggia: il costume è minuscolo

Nell’ultimo post pubblicato, la conduttrice tv ha voluto ancora una volta far impazzire i propri fan, regalando uno scatto bollente e facendo cadere la spiaggia ai suoi piedi grazie ad un costume davvero minuscolo.

Essendo così mini, il costume permette alla Panicucci di mettere in mostra la perfezione del suo fisico e delle sue pericolose curve e quasi viene da chiedersi se la conduttrice abbia effettivamente 55 anni. L’ex showgirl italiana risulta splendere quanto il sole ed ha incantato davvero tutti, sia chi era in spiaggia, sia chi ha potuto ammirare un simile scatto rovente attraverso il suo profilo Instagram.

Il post ha collezionato più di 15 mila like in nemmeno 24 ore e ci sono stati tanti commenti da parte degli utenti che hanno davvero apprezzato l’update della conduttrice tv. La Panicucci ha mostrato un fisico che ha fatto invidia a molte donne e non a caso tra i commenti una di queste ha voluto sottolineare come nonostante sia molto più giovane della conduttrice tv può solo sognare un fisico così perfetto.

Insomma, l’ex showgirl italiana ha avuto un successo davvero a tutto tondo, facendosi apprezzare tanto dagli uomini quanto dalle donne e non può non andarne fiera.