Calciomercato Juventus: Bremer via, scelto il nuovo difensore

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo la Juventus: svolta in difesa, ecco chi arriva al posto di Bremer.

Grandi manovre in casa Juventus. In attesa dell’arrivo di Cristiano Giuntoli, continuano ad uscire fuori nuove indiscrezioni in merito al mercato in uscita del club bianconero. La società dovrà fare una grande cessione per mettere in ordine il bilancio. Tra i calciatori sul piede di partenza anche il difensore centrale Bremer. Ecco le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Argentina in merito al possibile sostituto del brasiliano, la Juventus ha già scelto il sostituto.

La Juventus ha necessità di vendere almeno un big nel corso di questo calciomercato estivo 2023. Tra i candidati a partire ci sono Bremer, Chiesa e Vlahovic. Il club bianconero valuterà attentamente ogni offerta per quanto riguarda questi calciatori. Intanto, è uscito già fuori il nome del possibile sostituto del difensore brasiliano.

Calciomercato Juventus: via Bremer, arriva l’argentino al suo posto

La Juventus continua a muoversi sul fronte difesa, nel mirino c’è Parisi ed un sostituto di Bremer che rischia di salutare già il club bianconero. Il centrale brasiliano è uno dei migliori della rosa ed è per questo motivo che è finito sulla bocca di tutti. Le grandi società sono pronte ad investire su di lui nel corso di questo calciomercato estivo 2023.

La Juventus non ha incedibile, valuterà le offerte per tutti i giocatori presenti in rosa. Ecco perchè se dovesse arrivare una proposta importante per Bremer, il club bianconero potrebbe decidere di accettarla e cedere il difensore brasiliano. Per la sua sostituzione è già uscito fuori un nome importante.

Ecco le ultime novità sulla Juventus. Oggi è atteso l’arrivo a Torino di Weah. Il calciatore andrà a prendere il posto di Juan Cuadrado, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Intanto, dall’Argentina è uscita fuori la notizia relativa all’interesse dei bianconeri nei confronti di Romero del Tottenham.

Romero alla Juventus al posto di Bremer: le ultime

Secondo quanto riportato da Gastón Edul di TyC Sports, la dirigenza è intenzionata a riportare alla Juventus Romero. Il centrale argentino è un obiettivo di mercato dei bianconeri nel caso in cui dovesse arrivare la cessione di Bremer che interessa anche al Tottenham. Il centrale brasiliano può partire per un’offerta da almeno 40 milioni di euro. Una parte di questi soldi potranno essere reinvestiti dalla Juve per acquistare Romero che può lasciare l’Inghilterra e tornare in Serie A, dove ha già militato nel Genoa e nell’Atalanta.

Romero alla Juventus: le ultime notizie

Il calciomercato della Juventus è imprevedibile e può regalare delle sorprese anche se Romero del Tottenham ha una valutazione davvero elevata. Ecco perché è difficile immaginare ad un suo acquisto senza la cessione di Bremer.