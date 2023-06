Il Principe è pronto a prelevare il club storico italiano: sarà il presidente

Sta valutando quello che è l’acquisto del club storico italiano bianconero, il Principe di Savoia.

La scelta legata all’approdo del grande calcio per risollevare quello che è uno storico club italiano che vuole tornare a competere ai vertici del calcio in Italia, con i tifosi che sognano in grande per il proprio futuro.

Perché il ricco patrimonio del Principe di Savoia potrebbe essere messo a disposizione di quello che sarà il domani di una società storica italiana che, nell’ultimo periodo, ha visto non poche difficoltà economiche all’interno della sua proprietà, rischiando di finire nel baratro del calcio in Italia. Ecco cos’ha dichiarato lo stesso nuovo possibile ricco proprietario in merito all’acquisizione della società.

Il Principe pronto a sbarcare nel grande calcio: la notizia sul club storico in Italia

C’è un club storico, in Italia, che vede alte le ambizioni considerando quella che è stata la storia fatta nel calcio ad alti livelli, vedendo ora un momento di non poca difficoltà.

La tifoseria sogna il grande ritorno in Serie A, dopo aver visto il proprio club sprofondare in categorie inferiori a seguito di fallimenti e ricorsi storici, e tutto potrebbe partire dal Principe di Savoia.

Perché secondo quanto riportato dall’autorevole fonte La Nazione, ci sarebbe appunto Emanuele Filiberto, Principe di Savoia, come nuovo presidente del Siena. E lo stesso possibile nuovo patron dei bianconeri, ha rilasciato alcune dichiarazioni che confermano tale ipotesi.

Il Principe Filiberto come nuovo presidente del Siena: le sue parole

Ha ammesso l’interesse per il Siena, il Principe di Savoia, Emanuele Filiberto. Ecco cos’ha dichiarato, tra le parole riportate da Tuttomercatoweb oggi: “Stiamo valutando molte cose e stiamo guardando quelle che sono le dinamiche possibili. L’interesse c’è, ma bisogna capire come trasformare le cose in realtà. Seguo questa squadra da molto tempo, la Toscana è un posto spettacolare e l’idea di poter risollevare una società così importante, che si trova in difficoltà, mi intriga moltissimo. Vogliamo poter far crescere i giovani, soprattutto quelli che risultano più svantaggiati e che non possono permettersi molte cose, vogliamo ampliare quello che è il progetto calcistico attorno al club. In Campania stiamo valorizzando il territorio, Siena è già una realtà spettacolare, vediamo cosa può succedere da qui in avanti”.

Siena, il Principe Filiberto potrebbe “salvare” il club: ecco come

Non è da dimenticare che attualmente, la posizione della Robur, è in bilico. Il Siena, oltre a rischiare di vedere smantellata un’intera rosa, non ha certezze sull’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. L’acquisizione della società, da parte del Principe Filiberto di Savoia, potrebbe permettere al club di ripartire.