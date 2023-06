Nuova penalizzazione, la decisione della Figc: cambia tutto

Illecito sportivo nel calcio italiano, protagoniste due società. Ecco le ultimissime riguardo la penalizzazione: c’è la decisione della Figc.

Ecco le ultimissime notizie sull’ultima partita di campionato del girone A di Serie C. Al centro della controversia le due squadre, Pergolettere e Triestina. La gara, terminata 1-2 a favore degli ospiti, è finita nel mirino della Procura Federale. La vittoria nei minuti degli ospiti ha creato scompiglio visto che ha cambiato anche la classifica. Ci sono delle novità riguardo la presunta penalizzazione alla Triestina per il presunto illecito.

Pergolettese-Triestina, la decisione della Figc

Secondo quanto riportato da Trivenetogol, si chiude la vicenda legata al caso Pergolettese-Triestina. La procura della Figc ha accettato l’accordo di patteggiamento presentato dai legali della Triestina sul caso Pergolettese.

Gli uomini della Figc avevano messo sotto indagine la partita disputata l’ultima giornata di campionato a Crema e terminata con la vittoria alabardata per una serie di contatti sospetti fra un dirigente della Triestina e altri giocatori lombardi, coinvolto marginalmente anche un giocatore del Piacenza. Evitata l’attesa dei tempi del procedimento giudiziario con sanzione di 7.500 euro. Nessun punto di penalizzazione quindi nel prossimo campionato per la Triestina che tira così un sospiro di sollievo.