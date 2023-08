Calciomercato Juventus: c’è l’annuncio sul nuovo acquisto

Colpo da parte del club: ecco tutti i dettagli in merito a questo affare di calciomercato che riguarda la Juventus. C’è l’annuncio.

C’è l’accordo tra le parti. La trattativa era già nell’area, adesso è tutto ufficiale. E’ arrivata la notizia relativa al trasferimento del calciatore che lascia in maniera definitiva il Barcellona. Svelata la sua prossima destinazione: una nuova opportunità per il calciatore che avrà modo di dire la sua in questo campionato.

Si chiude l’esperienza a Barcellona per il calciatore che ha deciso di lasciare la Spagna per intraprendere una nuova avventura all’estero. C’entra anche la Juventus, che aveva messo il giocatore in cima alla lista dei suoi obiettivi per questa sessione estiva di calciomercato: adesso il club ha messo una parola fine a questa telenovela.

Calciomercato Juventus, accordo il Barcellona: adesso è ufficiale

Nessuna sorpresa da parte del club che ha ufficializzato questo trasferimento. Il calciatore lascia il Barcellona dopo una stagione travagliata che non ha prodotto i risultati sperati. Adesso per lui si aprono nuove strade e la speranza per il calciatore è raggiungere traguardi importanti dopo la firma con questo nuovo club.

Vivrà questa avventura da protagonista assoluto. Avrà a disposizione tutte le risorse per esprimersi al meglio e dire la sua in questo campionato che sta attirando sempre più talenti. Adesso anche per lui si sono aperte le porte della Saudi Pro League. Messa da parte la proposta della Juventus, il calciatore ha preferito i soldi arabi.

Franck Kessie è un nuovo giocatore dell’Al Ahli. Attraverso un comunicato ufficiale il Barcellona ha reso noto anche i dettagli dell’accordo.

“C’è l’accordo tra il Barcellona e l’Al Ahli per il trasferimento in Arabia Saudita di Franck Kessie per 12,5 milioni di euro. Ringraziamo pubblicamente Franck per ciò che ha fatto con la maglia blaugrana, gli auguriamo il meglio ed ogni successo per il futuro”.

Calciomercato, niente Juventus: Kessie è un nuovo giocatore dell’Al Ahli, svelato il suo ingaggio

Quanto guadagnerà Kessie in Arabia Saudita? L’ingaggio di Kessie arriverà a 22 milioni netti a stagione. Una cifra super il calciatore ivoriano che ha deciso di lasciare il calcio europeo per intraprendere questa nuova avventura nella Saudi Pro League tra le fila dell’Al Ahli che ha messo sul piatto un ricco triennale per convincere il centrocampista. Juventus fatta fuori da questa mega proposta che ha spinto l’ex Milan ad accettare la proposta.