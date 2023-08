Calciomercato: stanno prendendo De Paul, colpo in Serie A

C’è la svolta per quanto riguarda il ritorno in Serie A di Rodrigo De Paul: il sogno di tanti tifosi può diventare realtà in questa sessione estiva di calciomercato 2023.

Nuovi aggiornamenti relativi al destino del centrocampista argentino dell’Atletico Madrid. Ha legato il suo nome al calco italiano, grazie agli anni trascorsi all’Udinese, il ricordo di De Paul è impresso nella mente di tanti italiani che sognano e sperano in un suor ritorno in Italia. L’occasione è ghiotta visto che all’Atletico Madrid il calciatore non è considerato incedibile. C’è una società che potrebbe accontentare il proprio allenatore con l’ingaggio del big: ecco tutti i dettagli su questa possibile trattativa di calciomercato.

Ecco le ultimissime di calciomercato su questo affare con l’Atletico Madrid per il ritorno in Serie A di Rodrigo De Paul. E’ il colpo in canna della big che vuole regalare al proprio allenatore un giocatore ad effetto che possa stravolgere la rosa. L’ingaggio dell’ex Udinese potrebbe migliorare molto il centrocampo della società italiana che la prossima stagione sarà impegnata in Champions League.

Calciomercato: stanno prendendo De Paul, ultime notizie

Indiscrezione clamorosa in merito all’arrivo in Serie A di Rodrigo De Paul. Non si placano le voci sul trequartista argentina che all’Atletico Madrid non è considerato incedibile. I rapporti non proprio idilliaci con Simeone possono favorire il suo addio con il club spagnolo pronto a monetizzare dalla cessione del calciatore.

Una vera e propria occasione di calciomercato per tante squadre che sono alla ricerca di un centrocampista di qualità come Rodrigo De Paul che in Italia può fare ancora la differenza. In questi anni in Spagna è cresciuto tantissimo ed è migliorato anche sotto il punto di vista difensivo. Sarebbe un colpo eccezionale per la squadra che la prossima stagione sarà protagonista anche in Champions League.

Dopo Kamada, Lotito potrebbe regalare a Sarri un altro gioiello: ecco la verità relativa alla possibile trattativa di calciomercato per l’arrivo alla Lazio di Rodrigo De Paul.

Calciomercato: De Paul alla Lazio, colpo ad effetto per Lotito

La Lazio ha chiuso per Luca Pellegrini, Lotito ha trovato l’accordo con la Juventus per l’arrivo del terzino sinistro che approda in biancoceleste con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Adesso il club è alla ricerca di un altro centrocampista per completare, in maniera definitiva, la sessione estiva di calciomercato. Nella lista c’era Samuele Ricci del Torino ma l’affare è saltato a causa delle alte pretese del club granata. Adesso Lotito potrebbe decidere di virare su qualche ex conoscenza del calcio italiano come Torreira o De Paul che potrebbero arrivare alla Lazio a fine mercato.