Aggiornamenti sullo scambio Vlahovic Lukaku. C’è l’annuncio da Torino, colpo di scena che spiazza la dirigenza che adesso dovrà rivedere i propri piani. Sorpresa anche per Max Allegri, principale sponsor per l’arrivo in bianconero dell’attaccante belga. Il tecnico, da settimane, sta portando avanti questa trattativa di calciomercato: è lui l’artefice di questo trasferimento. Ecco le ultimissime notizie: è successo tutto poco fa.

Calciomercato Juventus: annuncio da Torino, novità sullo scambio Vlahovic Lukaku

Giornata speciale in casa Juve con l’amichevole in famiglia tra la prima squadra e l’Under 23. Questa volta il teatro del match non è stato Villar Perosa ma l’Allianz Stadium che ha accolto tutti i tifosi accorsi a Torino per questo evento.

Protagonista assoluto, di questa sgambata, Dusan Vlahovic che ha messo a segno due gol. L’attaccante, al centro delle voci di calciomercato, ha risposto a modo suo come solo lui sa fare. Un segnale inequivocabile ed una risposta a Max Allegri che spinge sempre di più per l’arrivo alla Juventus di Lukaku.

Da parte del pubblico è arrivata una risposta a senso unico. Il popolo bianconero s’è schierato a favore di Dusan Vlahovic. Un messaggio chiaro alla dirigenza il coro che si è alzato durante l’amichevole in famiglia: “Noi Lukaku non lo vogliamo“. Una presa di posizione unita anche allo striscione esposto all’esterno dello Stadium nella giornata di martedì. “Il secondo portiere già lo teniamo, Lukaku resta pure a Milano”.

Scambio Vlahovic Lukaku, i tifosi della Juventus protestano

I sostenitori della Juventus, presenti all’Allianz Stadium per l’amichevole in famiglia, hanno applaudito Dusan Vlahovic. Cori per il bomber serbo anche al momento della sostituzione. Un segnale d’affetto nei confronti del calciatore che è stato messo dalla Juventus in vendita in uno scambio con il Chelsea per Lukaku. La trattativa tra i due club non s’è ancora sbloccata ma i supporter bianconeri spingono per la permanenza di Dusan.