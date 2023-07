Napoli, scivolone di mercato: scippo tremendo dalla Roma

Pesante scivolone di mercato in casa Napoli, il club partenopeo perde uno dei migliori: la decisione è presa, il calciatore passa alla Roma

Milan a parte, che comunque ha incassato parecchio dalla cessione di Tonali, le big italiane stanno riscontrando non poca difficoltà a muoversi sul fronte calciomercato. In questo discorso è compreso anche il Napoli Campione d’Italia, chiamato a difendere lo Scudetto nella stagione che comincerà tra tre settimane.

Una missione tutt’altro che scontata, a maggior ragione considerando che abbiamo a che fare con un club che non conquistava il principale trofeo nazionale da ben trentatré anni. Ciò significa che gli azzurri non sono affatto abituati a dover resistere all’assalto delle concorrenti. Nell’ultima annata sportiva capitan Di Lorenzo e compagni si sono resi protagonisti di una cavalcata quasi surreale, che ha spiazzato praticamente chiunque.

Ma i numerosi cambiamenti hanno alzato l’asticella della preoccupazione nel mondo campano. Da Spalletti a Kim, passando per Giuntoli: il patron Aurelio De Laurentiis sta continuando a lavorare alacremente per colmare questi vuoti, facendo sì che il suo gruppo rimanga competitivo.

Questo l’obiettivo più importante da raggiungere, poiché l’intenzione è provare ugualmente a creare un ciclo vincente o comunque non dover più attendere tantissimo tempo per mettere le mani su un trofeo così prestigioso. Ma va detto che non si può prescindere dal calciomercato, sia in entrata che in uscita.

In tal senso, il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso segue varie piste per regalare a mister Rudi Garcia un degno erede di Kim, passato al Bayern Monaco di Tuchel nei scorsi.

Altro addio al Napoli: la giovane promessa se ne va alla Roma

Nel frattempo però si muove anche il mercato “minore”, ovvero quello dei giovani dalla Primavera in giù. E lì il nuovo diesse deve registrare una perdita importante dovuta ad uno “scippo” da parte di una concorrente”. ha detto addio al Napoli una grande promessa del settore giovanile.

Si tratta di Saverio Vanacore, uno dei migliori giovani del vivaio azzurro. Parliamo di un attaccante classe 2010 considerato una grandissima promessa, che però purtroppo per gli azzurri proseguirà la propria avventura calcistica nelle fila della Roma, dove andrà a giocare sin da subito. Questo talento molto promettente si mise in mostra tre anni fa nel corso di una challenge: 206 palleggi consecutivi con una pallina da tennis e record messo a referto.

Nell’ultima stagione Vanacore è stato una pedina sotto età nella formazione under 14 del Napoli. Da molti addetti ai lavori viene considerato tra i più forti calciatori della sua generazione in prospettiva. Adesso cercherà di crescere sempre di più indossando la maglia giallorossa.