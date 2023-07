Calciomercato Juventus, deve andare via: Allegri stizzito

La Juventus è molto attiva sul calciomercato: i bianconeri sono già pronti per la costruzione della rosa per la nuova stagione.

La Vecchia Signora ha deciso di darsi un restyling importante per evitare spese folli e tornare regolarmente a controllare i bilanci. L’ultima stagione è stata pesantissima e la volontà della società è quella di non ricadere negli stessi errori per evitare ulteriori penalizzazioni e stagioni complesse. Per la Juventus, dunque, sarà importante cedere qualche calciatore per far cassa e poi reinvestire quei soldi su nuovi acquisti.

In casa Juventus si valutano le mosse di calciomercato da chiudere nei prossimi giorni per poi giocarsi al meglio la nuova stagione. La nuova dirigenza sta pensando anche a qualche cessione di lusso per arrivare a calciatori di primo livello abbassando le spese a affrontare.

Calciomercato Juventus: Allegri perde il suo pupillo

La situazione in casa Juventus è in continua evoluzione e nei prossimi giorni potrebbero esserci nuove mosse a sorpresa per rimodernare la rosa di Allegri. Le sentenze arrivate nel corso della passata stagione hanno portato i bianconeri a doversi accontentare di un anno lontano dalla grande Europa e, di conseguenza, dai grandi colpi di calciomercato.

La volontà è quella di costruire una rosa forte e che possa competere ad altissimi livelli ma senza dover affrontare spese folli. Per questo motivo il ruolo di Cristiano Giuntoli sarà decisivo per dare la sterzata al nuovo mondo bianconero e iniziare la nuova stagione nel migliore dei modi.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, la Juventus valuta la cessione di uno di pupilli di Allegri: l’addio sembra imminente e nei prossimi giorni può arrivare l’ufficialità.

Calciomercato Juve: Miretti va via, ecco dove giocherà

Fabio Miretti è l’indiziato principale alla cessione per la Juventus. Il centrocampista italiano è molto stimato da Allegri ma non è ancora riuscito a fare il salto di qualità definitivo per imporsi a grandi livelli da titolare. Il classe 2003 non è ancora all’altezza della Juve e nel suo futuro potrebbe esserci un’altra esperienza in Serie A.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la Juventus valuta la cessione di Miretti e c’è la Salernitana interessata. Il club campano ha deciso di tentare l’affondo decisivo per prendere il centrocampista e dare a Paulo Sousa un nome importante anche per il duturo.

Miretti alla Salernitana potrebbe essere un colpo che si chiuderà nei prossimi giorni. De Sanctis è in contatto costante con Giuntoli per la riuscita dell’affare e ora si tenterà l’affondo decisivo.

Salernitana su Miretti: affare da 15 milioni

La Salernitana vuole Fabio Miretti dalla Juventus. Paulo Sousa lo ha indicato come il primo nome sulla sua lista per migliorare la rosa. I bianconeri possono pensare al suo addio ma solo a cifre importanti.

La Salernitana può pagare Miretti anche 15 milioni di euro. La soluzione ideale sarebbe quella di chiudere il colpo in prestito con diritto di riscatto e non è da escludere che i bianconeri inseriranno anche un’opzione di controriscatto.