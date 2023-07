Ricorso in CONI contro la FIGC: il presidente vende il club

In FIGC si stanno vivendo momenti molto complessi per la griglia di partenza dei campionati: ora il presidente fa ricorso e cede il club.

Tante squadre italiane stanno attraversando un momento delicato prima dell’inizio della sragione. Manca poco più di un mese al fischio di inizio dei campionati ma molte situazioni sono ancora irrisolte. In FIGC si sta facendo una corsa contro il tempo per riuscire a mettere un punto su tutte le situazioni intricate il prima possibile.

La volontà è dare il via ai campionati senza problemi, ma dalla Serie A alla Serie C si rischia di iniziare con penalizzazioni. Annunciato il ricorso al CONI: ecco cosa cambierà nei prossimi giorni.

Ricorso al CONI: la FIGC slitta l’inizio del campionato

I club del nostro calcio sono sotto la lente di ingrandimento della FIGC e del CONI per tutto quello che è successo nell’ultimo periodo. I movimenti economici non del tutto chiari, pagamenti non effettuati o anche per non aver rispettato il regolamento dei campionati, sta portando molti problemi in FIGC, anche dal punto di vista amministrativo.

In Serie A le inchieste e le penalizzazizioni hanno riguardato la Juventus ma ci sono anche altri club che rischiano molto nelle altre categorie.

Ora il club ha deciso di fare ricorso al CONI. A questo punto lo slittamento del campionato è una possibilità concreta. La FiGC intende vederci chiaro prima di dare il via libera alla griglia di partenza.

Il Foggia fa ricorso contro la decisione della FIGC

Il caso del Lecco ha creato caos in Serie B. Il club lombardo, che ha vinto i playoff di Serie C contro il Foggia, era stato escluso dal campionato cadetto per non aver presentato nei termini previsti dal regolamento i documenti necessari per l’iscrizione al campionato. Le ultime sentenze, però, hanno cambiato le decisioni e permesso alla Lega B di accettare la società bluceleste.

L’ammissione del Lecco in Serie B sembrava aver tarpato le ali al Foggia che però non è intenzionato ad arrendersi: il club rossonero ha presentato ricorso al CONI. La volontà è quella di chiarire definitivamente la posizione della Lega Calcio e di tutte le società interessate.

La Serie B e la Serie C rischiano lo slittamento dell’inizio dei campionati perché ad oggi non è ancora chiaro chi giocherà.

Il Presidente del Foggia annuncia l’addio al calcio

Nicola Canonico, presidente del Foggia, in conferenza stampa ha parlato del ricorso al CONI presentato per l’iscrizione in Serie B.

“L’ultima stagione non si è ancora conclusa. Stiamo presentando ricorso al CONI, nella vita esistono le norme e le regole che vanno rispettate”.

Il numero uno dei rossoneri pugliesi, poi, ha annunciato che non sarà più il presidente del Foggia Calcio.

“Al termine del ricorso non sarò più il presidente del Foggia e nominerò un’altra persona altro. Dopo un calcio ad alti livelli, una finale ancora sotto indagine della Procura federale ho deciso di lasciare la presidenza. Anche se vincerò il ricorso non sarò più il presidente del Foggia”.