Calciomercato, svolta Parisi: niente Juventus, sarà azzurro

Il futuro di Fabiano Parisi è sicuramente uno degli argomenti più discussi di questo calciomercato. Il terzino della Nazionale U21 è da diverso tempo oggetto di desiderio della Juventus, ma a quanto pare nella prossima stagione potrebbe giocare con una maglia diversa rispetto a quella bianconera.

Stando alle ultime notizie, infatti, si sta concretizzando sempre di più la possibilità per Parisi di giocare con gli azzurri, decisi ad avere in squadra un terzino come quello italiano, che in questa stagione si è una volta e per tutte consacrato, confermando il suo ottimo stato di forma e fiducia anche all’Europeo U21 appena conclusosi.

Sfuma Parisi per la Juventus? Futuro in azzurro per il terzino

Fabiano Parisi è sicuramente uno dei profili più chiacchierati di questa sessione estiva di calciomercato, anche perché prima in maglia Empoli, e poi con quella della Nazionale, il terzino ha messo in mostra tutte le sue qualità consacrandosi una volta e per tutte.

A fronte di questo nel corso di questi mesi diverse big di Serie A hanno bussato alla porta del presidente Corsi per chiedere informazioni su Fabiano Parisi, ma fra tutte la Juventus è quella sembrata essere più convinta e spinta nell’investire sul giovane terzino azzurro. A quanto pare, però, i tentativi fatti dalla Vecchia Signora nel corso di questo lasso di tempo sembrano essere stati vani, visto che il futuro di Parisi sembra essere ancora una volta in maglia azzurra.

Stando infatti a quanto riportato ddi calciomercato.com, in queste ore è arrivata un importane svolta che sancisce cosa ne sarà del terzino nella prossima stagione. A quanto pare, infatti, qualora la Juventus non dovesse fare nulla di più rispetto a quanto già facendo per portare in bianconero Fabiano Parisi, l’Empoli potrebbe incredibilmente decidere di trattenerlo ancora per un anno e posticipare la sua partenza in un prossimo calciomercato.

Parisi può rimanere all’Empoli: le ultime

La notizia della giornata è che, contro ogni pronostico, Fabiano Parisi potrebbe non lasciare l’Empoli in questo calciomercato. Dopo un Europeo U21 da protagonista, il terzino azzurro ha incrementato ancora di più il suo valore, motivo per il quale il presidente Corsi ha intenzione di ottenere il più possibile da una sua uscita.

Questo potrebbe far tirare indietro la Juventus, che comunque proverà a fare il possibile per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri Parisi, dando così continuità a questo ringiovanimento della rosa bianconera. Occhio però, che se non soddisfatto l’Empoli potrebbe togliere dal mercato il suo terzino e farlo rimanere in azzurro almeno un altro anno.

Juventus: pronto il rilancio per Parisi

Questa presa di posizione dell’Empoli ha impaurito la Juventus che, per chiudere la questione il prima possibile, è pronta a rilanciare per Fabiano Parisi. Stando alle ultime notizie, infatti, la Vecchia Signora è pronta ad offrire ai toscani 10 milioni di euro più qualche contropartita tecnica per convincerli a lasciar partire il terzino, aumentando così la prima da 7 milioni, ovviamente rifiutata.