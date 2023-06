Milan pigliatutto, clamoroso blitz a Roma e firma: tutto fatto

Il Milan si sta muovendo sul mercato dopo la cessione di Tonali al Newcastle e non ha intenzione di fermarsi: pronto un nuovo acquisto

La cessione di Tonali ha dato vita al mercato del Milan. Circa 80 milioni di euro sono entrati nelle casse dei rossoneri e la società ha dato il via alle danze. L’addio del centrocampista e anche quello di Maldini avevano spaventato i tifosi, ma ora c’è speranza per un possibile cambio di rotta.

Il Milan vuole tornare a lottare per lo scudetto dopo che il Napoli gli ha strappato il tricolore dal petto e per farlo Pioli ha chiesto diversi rinforzi. Sarà importante sostituire Tonali e per questo è stato comprato Loftus-Cheek.

È tutto fatto per l’inglese che arriva alla corte di Pioli per 18 milioni di euro. Colpaccio per i rossoneri che hanno superato l’agguerrita concorrenza per il calciatore dei blues. Ma non finiscono qui i colpi e sul piatto ci sono altri incontri con club e procuratori. Il Milan si sta muovendo e non vuole fermarsi. Adesso gli obiettivi si spostano in attacco e la società sta trovando soluzioni che possano garantire fantasia, gol e assist. Un altro può venire dalla Capitale, sponda Lazio. Ecco di chi si tratta.

Milan, pronto un altro colpo sul mercato: blitz nella Capitale per un calciatore

Il Milan è al lavoro per rinforzare il pacchetto offensivo e il nome che piace molto a Pioli è un giocatore della Lazio. Il calciatore che seguono i rossoneri è Luka Romero. Esterno tutta fascia che può dare dinamismo all’attacco del Diavolo. L’argentino ha il contratto in scadenza e non rinnoverà col club di Lotito. Arrivato in Italia con il fastidioso soprannome di nuovo Messi non è ancora riuscito a far vedere il suo enorme potenziale.

Nella passata stagione un solo gol, decisivo contro il Monza. Sarri lo ha schierato col contagocce e Pioli è pronto a dargli il benvenuto a Milanello. Il tecnico toscano non è famoso per far esplodere i giovani, ma vorrebbe calciatori pronti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nei prossimi giorni ci sarà un blitz nella capitale e poi Romero diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Non sarebbe un titolare della fascia destra, ma un talento da far crescere. Ha solo 18 anni e i rossoneri puntano molto su di lui. Nelle prossime ore si andrà a definire l’accordo col ragazzo.