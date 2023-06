Serie A, ancora rapporti con Moggi: stangata della FIGC

Procrastinare i rapporti con Luciano Moggi non ha di certo aiutato il club di Serie A, vittima quest’oggi di una pesante stangata da parte della FIGC.

L’ex direttore generale della Juventus, dopo Calciopoli, è stato radiato, e i recentissimi rapporti avuti con la società hanno portato la Federazione a prendere le totali distanze da tutto questo, punendo di conseguenza il club. La speranza di dirigenza e presidente era ovviamente quella di evitare un epilogo del genere della faccenda, già particolarmente discussa, ma gli organi di competenza della FIGC non ne hanno voluto sapere.

Rapporti con Moggi: arriva la stangata al club di Serie A

Luciano Moggi è, ed è stata, una delle figure più importanti del calcio italiano. Direttore generale di Napoli prima e Juventus poi, l’ex dirigente toscano è stato radiato dopo i fattacci di Calciopoli che lo hanno visto direttamente coinvolto insieme alla Vecchia Signora. Con questa decisione Moggi è stato così allontanato da ogni tipo di campo di calcio in Italia, ma molti club di Serie A e non solo, nonostante questo, hanno continuato ad avere rapporti con l’ex dirigente.

Ovviamente questo ha fatto discutere, ma fino a quando si è rimasti nei limiti della “legalità” tutto è andato secondo i piani e senza particolari problemi. Questi sono iniziati ad arrivare per un club di Serie A qualche mese fa, quando nonostante la radiazione Luciano Moggi si è intravisto a bordo campo durante la partita della formazione primavera. Questo non è passato inosservato né ai tifosi e neanche alle autorità competenti, che hanno subito avviato un’indagine conclusasi oggi con una sentenza che potrebbe far storcere il naso al presidente ed a tutti i tifosi.

Stando infatti a quanto riportato dalla Federazione tramite i propri canali ufficiali, a seguito della presenza a bordo campo di Luciano Moggi nello stadio di Cercola lo scorso 14 marzo prima della partita del campionato Primavera fra Juventus e Napoli, il club di Aurelio De Laurentiis è stato punito dalla FIGC con una multa particolarmente salata.

Multa al Napoli per la presenza di Moggi a Cercola: la somma

Stando alle ultime notizie, infatti, sono stati ben 2500 gli euro di multa che la Federazione ha comminato al Napoli.

La FIGC multa il Napoli: il motivo

