Calciomercato Juventus: Giuntoli porta il “nuovo Osimhen”

Tifosi impazziti, dopo l’annuncio sul prossimo colpo di mercato della Juventus. E’ il “nuovo Osimhen”, ecco chi sta prendendo Giuntoli.

Nuovi aggiornamenti sul calciomercato della Juventus. La dirigenza è pronta a chiudere per l’arrivo del calciatore. C’è la garanzia di Cristiano Giuntoli che voleva prenderlo già per il Napoli. Adesso, con il suo arrivo in bianconero il dirigente potrebbe convincerlo a vestire la maglia della Vecchia Signora. Ecco tutti i dettagli in merito a questa trattativa di calciomercato.

Al momento la Juventus ha ufficializzato solo l’ingaggio di Timothy Weah. L’esterno statunitense è stato preso prima dell’arrivo di Cristiano Giuntoli. Prelevato dal Lille per sostituire Cuadrado, il giocatore s’è già aggregato agli ordini di Max Allegri che sta valutando le sue potenzialità nel ritiro degli Stati Uniti. Intanto, per quanto riguarda gli altri colpi di calciomercato, la Juventus guarda nuovamente al mercato francese. C’è un obiettivo di Cristiano Giuntoli che è pronto ad arrivare in Serie A: ecco tutti i dettagli su questo nuovo acquisto.

Calciomercato Juventus: lo sta prendendo Giuntoli

Paragonato a Victor Osimhen, il nuovo bomber della Juventus può arrivare dalla Francia. Tutto dipenderà dal futuro di Dusan Vlahovic che è nel mirino di Psg e Real Madrid. L’attaccante ex Fiorentina, dopo appena un anno e mezzo dal suo arrivo in bianconero, è già finito sul mercato anche a causa del mancato feeling con Massimiliano Allegri. Discorso analogo anche per Federico Chiesa che non è così certo di restare in bianconero.

Ecco perché, in attesa di offerte concrete per i due big della Juventus, Giuntoli si sta guardando intorno per cercare un nuovo calciatore che possa rinforzare l’attacco.

Prende sempre più quota il nome di Jonathan David del Lille che è l’obiettivo per l’attacco della Juventus.

David alla Juventus, può arrivare al posto di Vlahovic: le ultime di calciomercato

I rapporti tra Juve e Lille si sono rafforzati dopo l’operazione che ha portato in bianconero Weah. Le due società potrebbero tornare a parlarsi per discutere dell’arrivo alla Juventus di David che è un obiettivo concreto per l’attacco nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Vlahovic. Indipendentemente da Lukaku, il canadese potrebbe arrivare alla Vecchia Signora per rinforzare il reparto offensivo di Max Allegri. Giuntoli lo segue da parecchio tempo e l’aveva inserito nella sua lista personale già dai tempo di Napoli, quando si parlava di possibile cessione di Osimhen. Il canadese era il principale favorito per sostituire il nigeriano, con l’arrivo alla Juventus di Giuntoli David è diventato un obiettivo di calciomercato per la Vecchia Signora, come confermato anche da cm.com che ha messo in evidenzia anche l’ottimo rapporto che c’è tra il calciatore e il neo acquisto della Juventus Weah.