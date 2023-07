Colpo a sorpresa in attacco: stanno prendendo Luis Suarez

A quasi 37 anni Luis Suarez non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, anzi, il Pistolero vuole dimostrare di essere ancora all’altezza dei grandi palcoscenici, come fatto in Europa prima ed in Sud America ora.

Per questo motivo, stando alle ultime notizie, l’attaccante uruguaiano sarebbe pronto a salutare il Gremio in questo calciomercato, dopo neanche sei mesi, per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera, forse la sua ultima considerata, per l’appunto, l’età.

Tante opzioni sul tavolo sono state presentate al Pistolero nel corso di queste settimane, ma la volontà dell’ex Barcellona è sempre stata abbastanza chiara, e presto questa potrebbe avverarsi, nonostante la presenza di qualche ostacolo nelle trattative.

Calciomercato, colpo super in attacco: arriva Suarez

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Luis Suarez in questo calciomercato, dato che il Pistolero sarebbe al centro di voci che lo vedrebbero, dopo neanche un anno, lontano dal Gremio. In Brasile l’uruguaiano ha avuto la possibilità di tornare a giocare a livelli decisamente più alti rispetto a quelli dell’Uruguay, che gli hanno permesso di mettere in mostra tutte le sue qualità, fra le quali il cinismo sotto porta.

In sei mesi al Gremio Suarez non ci ha messo praticamente nulla ad andare in doppia cifra, aspetto che avrebbe fatto attirare sull’attaccante dei Rei de Copas l’attenzione di diversi club sudamericani ma non solo. La volontà del club di Porto Alegre è quella però di trattenere il Pistolero ancora per un pò di tempo, ma l’impressione è che lo stesso Suarez stia spingendo per trasferirsi in questo calciomercato, come confermato indirettamente dallo stesso allenatore del Gremio, Renato Gaucho, che ha deciso di escludere dalla lista dei convocati per la prossima giornata di campionato contro l’Atletico Mineiro l’uruguaiano

Il mal di pancia patito da Luis Suarez in questo calciomercato porterà dunque il Pistolero a lasciare il Brasile in direzione Stati Uniti per raggiungere l’amico Messi all’Inter Miami, anche se questo trasferimento è più facile a dirsi che a farsi, visto che il Gremio ad oggi avrebbe rifiutato ogni offerta presentata per l’uruguaiano, spazientendo e non poco l’ex Barcellona.

Luis Suarez vuole il Miami, il Gremio no: scontro in vista

Non scorre oramai buon sangue fra il Gremio e Luis Suarez, visto che secondo ESPN le parti sarebbero giunte allo scontro totale nelle ultime ore a causa delle visioni opposte sul futuro dell’attaccante uruguaiano. Il Pistolero vuole infatti trasferirsi all’Inter Miami, mentre il club di Porto Alegre pretende che l’ex Barcellona rimanga almeno sino al dicembre 2024, data di scadenza del suo contratto.

La situazione al momento è dunque in una fase di stallo, ma presto potrebbero esserci degli stravolgimenti di fronte, anche perché il Gremio potrebbe cambiare la propria posizione nel momento in cui si riuscisse a chiudere per il sostituto di Suarez.

Calciomercato Gremio: Suarez libero solo con un sostituto

Il Gremio potrebbe lasciar partire in questo calciomercato Luis Suarez solo nel momento in cui si trovasse un degno sostituto del Pistolero. La lista della dirigenza dei Rei de Copas è folta, ma a quanto pare la scelta potrebbe presto ricadere su Alexis Sanchez, che dopo l’addio al Marsiglia è ora svincolato.

I contatti col Nino Maravilla sarebbero già stato avviati nelle scorse ore dal club brasiliano, che è riuscito comunque a strappare il sì del giocatore nonostante la sua volontà di provare a rimanere in Europa. L’intreccio legato al futuro di Luis Suarez potrebbe dunque presto sciogliersi.