Calciomercato Juventus: doppia beffa per Napoli e Inter, Giuntoli scatenato

Il ds della Juventus è pronto a mettere a segno questo nuovo colpo: Inter e Napoli sono avvisate, i bianconeri adesso sono avanti. Svelati tutti i dettagli.

Juventus protagonista di questa trattativa di calciomercato. I bianconeri sono pronti a chiudere per l’arrivo del calciatore, che era finito nel mirino anche di Inter e Napoli. Giuntoli sta lavorando sotto traccia per il buon esito dell’affare. Ecco tutti i dettagli riguardo questo colpo.

Juventus particolarmente attiva in questa prima parte di calciomercato. I bianconeri stanno lavorando per regalare ad Allegri qualche giocatore. Giuntoli sta allacciando i rapporti con club e procuratori per trovare la quadra, intanto – come rivelato da cm.com – il ds della Juve è pronto a beffare Inter e Napoli per il talentuoso calciatore che ha impressionato nell’ultima stagione di Serie A.

Calciomercato Juventus: la strategia di Giuntoli

La Juventus guarda al futuro e punta a rinforzare la squadra seguendo le direttive di Massimiliano Allegri, ancora al comando dell’area tecnica bianocnera. Il tecnico ha fatte delle richieste e Cristiano Giuntoli sta lavorando per accontentare il proprio allenatore. L’intenzione è migliorare l’organico, aggiungendo talento e qualità all’organico bianconero. Nell’ultimo vertice è uscito fuori il nome del calciatore, obiettivo di mercato anche di Inter e Napoli.

Vecchio pallino di Giuntoli, il neo ds della Juventus sta lavorando per prenderlo e portarlo alla Juventus nel corso di questa sessione estiva di calciomercato 2023.

Secondo le ultime indiscrezioni, dopo il cambio di procuratore Samardzic si avvicina alla Juventus.

Samardzic alla Juventus: nuovi aggiornamenti di calciomercato

Lazar Samardzic continua a stupire. Il talento dell’Udinese, attualmente impegnato nel ritiro con i friulani, ha brillato nel corso dell’ultima amichevole dei bianconeri. Numeri di alta classe che hanno confermato il suo enorme potenziale. Le ambizioni del ragazzo sono chiare: vuole una grande squadra. Per questa ragione, il classe 2002, ha deciso di cambiare agente e affidarsi all’ex socia di Mino Raiola Rafaela Pimenta che è la nuova agente di Samardzic. La Juventus ha già sondato il terreno con i friulani, non è da escludere che nelle prossime settimane possano farsi vivi con la procuratrice anche perché la concorrenza per il serbo è abbastanza alta.

Calciomercato Juventus: l’Udinese fissa il prezzo per Samardzic

L’Udinese ha fatto sapere a Giuntoli che la trattativa è possibile ad una condizione. Per vedere con la maglia della Juventus Samardzic, la Vecchia Signora dovrà versare nelle casse dei friulani ben 25 milioni di euro. L’operazione non è impossibile, servirà prima cedere qualche esubero. Adesso la priorità della Juve è trovare un accordo con il calciatore, per anticipare la concorrenza di Inter e Napoli.