Calciomercato Serie A, arriva l’esterno: è il colpo di una big

Le big di Serie A si stanno muovendo discretamente bene in questo calciomercato, come dimostra anche il fatto che una di queste è pronta a chiudere per l’ennesimo acquisto della sua estate.

La volontà di tornare ad essere competitivi è tanta, ed in queste prime settimane di sessione il presidente lo ha dimostrato mettendo a segno colpi interessanti. L’ultimo, come detto, potrebbe essere definito addirittura nelle prossime ore, con l’esterno che starebbe anche lui pressando il suo club per il trasferimento in Serie A.

La concorrenza sul giocatore è però tanta, ma nonostante questo le sensazioni dalle parti del quartier generale della dirigenza sono super positive.

Calciomercato Serie A, arriva l’esterno: la big completa l’attacco

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata di una big di Serie A, che in queste settimane si è dimostrata essere particolarmente scatenata e desiderosa di mettere a disposizione del proprio mister più rinforzi possibili per rendere ancora più competitiva la rosa.

Al momento il presidente ha intenzione di investire soprattutto sull’attacco, reparto nel quale mancano delle seconde linee all’altezza dei titolari. Nel corso di queste settimane sono usciti fuori tantissimi nomi che potessero fare al caso del mister, ma alla fine l’area tecnica ha deciso di investire su un giocatore giovane e di prospettiva che ha davanti a sé un futuro importante nel calcio mondiale, dato che nelle ultime stagioni è riuscito a mettere in mostra parte delle sue qualità. Questo è dunque quello che porta il club ad andare avanti nelle trattative nonostante non siano semplicissime, dato che anche un’altra big di Serie A si sarebbe fortemente interessata al giocatore nelle scorse settimane.

Stando dunque a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, per andare a rinforzare la fascia destra di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione la Lazio starebbe monitorando con attenzione il profilo di Gustav Isaksen in questo calciomercato, ala destra, mancino, classe 2001 del Midtjylland.

Lazio, nome nuovo per la fascia: piace Isaksen

Dopo aver monitorato e trattato Berardi negli scorsi mesi, non riuscendo però a portarlo nella capitale, la Lazio avrebbe ora spostato l’attenzione su Gustav Isaksen del Midtjylland per rinforzare la fascia destra in questo calciomercato, giocatore danese che tanto ha fatto male ai biancocelesti in Europa League.

Classe 2001, ha un valore di mercato ancora abbordabile, che per l’appunto spingerebbe la Lazio a poter puntare su di lui. Stando a dati Transfermarkt, infatti, il cartellino di Isaksen dovrebbe aggirarsi attorno ai 7.5 milioni di euro, ma in un’eventuale trattativa col Midtjylland si potrebbe toccare anche la soglia dei 10, ma non un milione Inn più.

Lazio, c’è concorrenza per Isaksen: le ultime

La Lazio non è l’unica squadra ad aver mostrato interesse nei confronti di Gustav Isaksen in questo calciomercato. Oltre ai biancocelesti, infatti, anche il Milan avrebbe iniziato a monitorare la situazione del danese, indicato essere l’alternativa perfetta a Samuel Chukwueze del Villarreal.