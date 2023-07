Cecilia Rodriguez, visione di spalle scottante: il costume è un filo

Il primo piano di spalle conquista i social: Cecilia Rodriguez esagera e i fan sottolineano la foto con una valanga di like.

Bisognerebbe partire dai numeri. Basterebbero quelli per certificare l’affetto dei fan nei confronti di una donna bellissima, in grado di conquistare gli italiani come fatto in precedente dalla sorella.

Cecilia Rodriguez non ha mai vissuto all’ombra di Belen, famosissima showgirl argentina che in Italia ha trovato fama e consacrazione. La splendida sorella è stata in grado di conquistare l’attenzione degli italiani, di partecipare a importanti programmi televisivi fra i quali un reality in cui ha conosciuto anche l’amore.

Quella edizione del Grande Fratello Vip fece scoprire al grande pubblico non solo il fascino dell’argentina, ma anche quel lato simpatico, giocoso, che ha conquistato il cuore di chi ha seguito la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia e la storia d’amore con Ignazio Moser. Da quel momento la showgirl non ha mai smesso di stupire, e sui social ha regalato emozioni in una pagina seguita da circa 5 milioni di followers.

Una cifra di assoluto rispetto per una donna bellissima, che fra lavori nel mondo della moda, scatti della sua vita privata e istantanee che lasciano a bocca aperta, continua ad incassare un boom di like e commenti di ogni genere. L’ultima galleria al mare è infatti l’ennesimo esempio di quanto “Chechu” sia amata e soprattutto affascinante. Se non avete ancora visto lo scatto prendete un attimo per voi. Non ve ne pentirete.

Costume minimal ed è subito boom di like: Cecilia Rodriguez incanta

Un volto da sogno, un fisico stellare e fascino latinoamericano che fa il resto. Cecilia Rodriguez è di certo fra le donne dello spettacolo più belle apparse negli ultimi anni sul piccolo schermo. Su Instagram i suoi scatti collezionano tante reazioni, e l’ultimo è di certo fra i più belli di questa estate.

Fra un lavoro con un grande marchio e l’altro, e fra una foto con il suo Ignazio Moser e una istantanea in vacanza, “Chechu” ha postato alcuni scatti di spalle che non lasciano spazio all’immaginazione. Il costume minimal evidenzia le forme strepitose della splendida argentina, in grandissima forma e sempre pronta a stupire, e la reazione dei fan è clamorosa.

Circa 800 commenti, like che non si contano e attestati di stima da parte dei personaggi del mondo dello spettacolo. Del resto, lo scatto che vi abbiamo proposto, è l’ennesimo esempio di quanto sia stato semplice con quel fascino ed un fisico stellare, conquistare il cuore degli italiani, sempre sensibili a donne che sanno fare della bellezza, della bravura e della simpatia le loro armi migliori.