Calciomercato Juve, arriva il danese del Tottenham: colpo per Allegri

La Juventus vorrebbe correre subito ai ripari dopo i problemi evidenziati. Un colpo a centrocampo per un nuovo regalo ad Allegri

Anche senza coppe europee la squadra bianconera ha dovuto arrendersi in casa del Sassuolo. Una sconfitta che brucia ancora, ma ora Allegri vorrebbe tornare subito alla vittoria con la sfida casalinga contro il Lecce, sorpresa di questo avvio di Serie A. Ora la dirigenza vorrebbe accontentare subito l’allenatore livornese con un colpo a gennaio.

Dopo l’avvio sprint la Juventus ha dovuto incassare una pesante sconfitta contro il Sassuolo. Al Mapei Stadium è arrivato un risultato davvero negativo per Massimiliano Allegri, che ha predicato subito calma dopo gli errori grossolani commessi dai suoi giocatori. In attesa di conoscere il futuro di Paul Pogba, a centrocampo la Juventus non riesce ad incidere più di tanto con i giovani bianconeri che non riescono ad essere continui.

Calciomercato Juve, chiusura immediata: colpo decisivo a centrocampo

Un momento decisivo per pensare già ai prossimi colpi da mettere a segno fra circa tre mesi. A gennaio ripartirà la sessione invernale di calciomercato con tanti innesti di qualità da chiudere in poco tempo. La Juventus è già partita in anticipo per chiudere l’affare da urlo.

Paul Pogba potrebbe così pensare alla rescissione contrattuale con la Juventus. Il club bianconero aspetterà l’esito delle controanalisi che arriveranno intorno al 5 ottobre: in caso di conferma della positività al testosterone, il centrocampista francese dirà addio a malincuore alla Juventus.

Come svelato dall’edizione de Il Corriere della Sera, il centrocampista danese del Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg, classe 1995, sarebbe il preferito di Allegri a centrocampo più dell’altro figlio di Thuram, Khéphren, monitorato a lungo in Ligue1 che continua a dare spettacolo con la maglia del Nizza capolista in Francia. Un momento decisivo per pensare già al futuro con innesti di qualità per innalzare il tasso tecnico all’interno della rosa a disposizione di Max Allegri.

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per chiudere colpi suggestivi già a partire da gennaio. Senza coppe europee è arrivata una pesante sconfitta in campionato: ora Allegri non vorrebbe più che succedesse una cosa del genere. Il preferito del livornese è già stato reso noto: ecco la possibilità direttamente dal Tottenham con gli ottimi rapporti tra i due top club d’Europa dopo gli affari del passato.