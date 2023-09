Serie A, infortunio tremendo: si è rotto il crociato

Annuncio ufficiale da parte della squadra italiana che ha reso noti i dettagli dell’infortunio: il calciatore dovrà essere operato, starà fermo ai box per almeno sei mesi.

Tegola tremenda per l’allenatore che non potrà contare su uno dei suoi uomini migliori. La stagione del giocatore rischia già di saltare, arrivato la scorsa estate nel club italiano aveva fatto intravedere il suo talento. Adesso questo terribile infortunio crea non pochi problemi all’allenatore che dovrà trovare un nuovo sostituto all’interno della sua rosa. Ecco la comunicazione ufficiale da parte del club che ha reso noto i dettagli dello stop.

Momento delicato per il club italiano che è alle prese con la notizia relativa al lungo stop del calciatore. C’è il bollettino medico della società che ha ufficializzato l’esito degli esami: purtroppo il giocatore ha riportato la rottura del legamento crociato e dovrà essere operato. E’ previsto uno stop di 5-6 mesi.

Serie A: annuncio ufficiale da parte del club

Le prime sensazioni, già domenica pomeriggio, non erano state positive tanto che il tecnico Italiano era apparso preoccupato: “Sembra un infortunio al ginocchio, vedremo dopo gli esami e mi auguro con tutto il cuore che non sia nulla di grave”.

Esami che invece hanno purtroppo confermato i peggiori timori: Dodo si è rotto il crociato e dovrà essere operato.

Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina: “Il calciatore Dodo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell’ infortunio occorso nella gara di ieri. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro che necessita di correzione chirurgica. La sede e la data dell’intervento saranno decise nelle prossime ore”.

Fiorentina: lungo stop per Dodo, come cambia la difesa di Vincenzo Italiano

Per il terzino viola quindi si profila uno stop lunghissimo. Il suo rientro in campo non è previsto prima di 5-6 mesi. Dodo potrebbe tornare a disposizione di Italiano solo per il finale di stagione, tra marzo e aprile. Il brasiliano di fatto si perderà quasi tutta la stagione 2023/24, saltando l’intero girone d’andata e gran parte del girone di ritorno. Oltre alle gare di Conference League e Coppa Italia. Al momento è difficile prevedere la data esatta del possibile ritorno in campo di Dodo. E adesso? Italiano dovrebbe definitivamente lanciare il giovane Kayode, talento del nostro calcio classe 2004. L’alternativa è rappresentata dall’adattamento di Biraghi sulla destra con Parisi dall’altro lato.