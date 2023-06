Sedotto e abbandonato dall’Inter: se lo prende il Milan

Il Milan si fionda su un ex obiettivo di mercato dell’Inter: il Diavolo piazza un colpo importante a centrocampo.

Si muove il mercato in entrata in casa Milan. Con la forza degli introiti derivanti dalla cessione illustre di Tonali, la dirigenza rossonera è pronta a piazzare non uno, ma diversi colpi in grado di fare la differenza. Ricevuto il gran rifiuto da Thuram junior, che ha preferito sposare il progetto nerazzurro piuttosto che quello rossonero, il Diavolo è pronto a rifarsi con gli interessi, puntando con forza proprio su un ex obiettivo del Biscione.

I maligni diranno che il nuovo Milan sta nascendo sugli ‘scarti’ dell’Inter. Sarebbe però una lettura eccessivamente negativa per una strategia societaria che sembra chiarissima: rafforzare la rosa contenendo i costi. Proprio come fatto dal Napoli la scorsa estate. Senza per questo rinunciare a uno o due colpi comunque in grado di infiammare la piazza, in questo momento destabilizzata dai tanti addii da dover metabolizzare in pochi giorni.

Si è parlato ad esempio con insistenza di Lukaku come possibile colpo per l’attacco milanista. Una pista ancora non del tutto tramontata, ma che comunque necessiterà di pazienza per poter eventualmente essere concretizzata. In attesa di novità sul belga, la società non sta però rimanendo ferma con le mani in mano, e ha deciso la priorità per il centrocampo: l’erede di Tonali potrebbe essere un ex obiettivo dell’Inter.

Milan, colpo a centrocampo: arriva il gioiello che piaceva anche all’Inter

La bravura del Milan in questo momento storico dovrà essere riuscire a rimpiazzare gli illustri partenti con giocatori in grado di assicurare lo stesso rendimento ma a un costo più abbordabile. Per il centrocampo, ad esempio, salutato ormai Tonali, la società avrebbe deciso di puntare in maniera forte su un ex pallino nerazzurro, un giovane giocatore americano che ha impressionato negli ultimi Mondiali in Qatar.

Tutti gli indizi porterebbero a Yunus Musah, 21 anni il prossimo novembre, centrocampista nato a New York, di origini ghanesi ma cresciuto in Veneto, e quindi perfettamente ambientato nel contesto europeo e italiano in particolare. Scuola Arsenal, è da tre stagioni ormai un pilastro del Valencia, titolare inamovibile in Liga nonostante la giovanissima età.

Centrocampista centrale, fa della duttilità il suo punto di forza. Può giocare in mediana, sulla trequarti, come mezzala e all’occorrenza addirittura ala o terzino. Insomma, un calciatore moderno in grado di abbinare quantità e qualità. Doti che gli hanno consentito di attirare le attenzioni di molti club italiani. Se l’Inter lo ha sedotto e poi abbandonato, preferendo puntare su Frattesi, proprio il Sassuolo lo avrebbe individuato come perfetto erede del centrocampista scuola Roma.

La concorrenza neroverde non può però spaventare il Milan, forte anche di una liquidità che potrebbe permettergli di lusingare il Valencia con un’offerta davvero irrinunciabile. La sensazione è infatti che, per farlo partire, gli spagnoli non accetteranno proposte inferiori ai 20-25 milioni. Un prezzo non certo basso, ma in questo momento abbordabile per il Diavolo.