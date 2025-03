Calciomercato Juventus, il rilancio passa da Sandro Tonali

L’obiettivo principale della Juventus è Sandro Tonali, attualmente in forza al Newcastle United, considerato il profilo ideale per elevare la qualità del reparto mediano.​

La società sta pianificando un’importante operazione di mercato per rafforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione.

Sandro Tonali, classe 2000, ha rapidamente scalato le gerarchie del calcio italiano, affermandosi come uno dei centrocampisti più promettenti della sua generazione. Dopo le esperienze con Brescia e Milan, nel 2023 è approdato al Newcastle, dove ha continuato la sua crescita, adattandosi al calcio inglese e mettendo in mostra le sue qualità sia in fase difensiva che offensiva.​

Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, la Juventus ha individuato in Tonali il rinforzo ideale per il centrocampo. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ritiene che l’ex Milan possa apportare quel mix di tecnica, visione di gioco e dinamismo necessario per competere ai massimi livelli. Tuttavia, la possibilità di concretizzare l’operazione è strettamente legata alla qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale per le strategie di mercato bianconere.

Le prestazioni recenti di Tonali

Le recenti prestazioni di Tonali non hanno fatto altro che aumentare l’interesse nei suoi confronti. Durante il match tra Italia e Germania, valido per l’andata dei quarti di Nations League, il centrocampista ha offerto una performance straordinaria, coronata da un gol. Sugli spalti erano presenti emissari della Juventus, segnale evidente dell’attenzione rivolta al giocatore. ​

Nonostante l’interesse concreto, l’operazione presenta diverse complessità. Il Newcastle ha investito circa 65 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Tonali e, considerando la sua crescita e l’importanza nel progetto tecnico, non sarebbe disposto a privarsene per una cifra inferiore a 80 milioni. Inoltre, il legame affettivo di Tonali con il Milan potrebbe rappresentare un ostacolo, rendendo difficile un suo trasferimento a una delle storiche rivali dei rossoneri.

Il Newcastle, dal canto suo, non sembra intenzionato a fare sconti. Le prestazioni di Tonali in Premier League sono state convincenti, rendendolo un elemento chiave nel progetto dei Magpies. La dirigenza inglese valuta attentamente ogni offerta, consapevole del valore del giocatore e dell’interesse che suscita in Europa. ​

Il possibile arrivo di Sandro Tonali rappresenterebbe un tassello fondamentale nel processo di rilancio della Juventus. Tuttavia, le sfide economiche e le dinamiche personali del giocatore rendono l’operazione complessa. La qualificazione alla Champions League sarà determinante per le ambizioni bianconere e per la possibilità di vedere Tonali vestire la maglia della Vecchia Signora nella prossima stagione. Un colpo che farebbe sognare anche i tifosi.