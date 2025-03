Igor Tudor prende il posto di Thiago Motta, la decisione della Juventus

​La Juventus ha deciso di apportare un cambiamento significativo alla guida tecnica della squadra, sollevando Thiago Motta dall’incarico di allenatore e affidando la panchina a Igor Tudor.

Questa scelta è stata presa per cercare di risollevare le sorti della stagione e garantire la qualificazione alla prossima Champions League.​

Thiago Motta era stato scelto dalla dirigenza bianconera con l’obiettivo di portare innovazione tattica e freschezza alla squadra. Tuttavia, i risultati ottenuti non sono stati all’altezza delle aspettative: la Juventus ha faticato in campionato, accumulando punti insufficienti per mantenere una posizione di vertice. Le difficoltà nel trovare una solidità difensiva e una manovra offensiva efficace hanno portato la società a valutare un cambio di rotta.​

Igor Tudor, ex difensore della Juventus dal 1998 al 2007, ha già avuto esperienze sulla panchina bianconera come vice di Andrea Pirlo nella stagione 2020-2021. La sua conoscenza dell’ambiente juventino e la disponibilità ad accettare un ruolo da traghettatore fino al termine della stagione hanno reso il tecnico croato la scelta ideale per la dirigenza. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Tudor avrebbe accettato un contratto fino al Mondiale per club, con un’opzione per un ulteriore anno fino al 2026.

Obiettivi e sfide per Tudor

La missione principale di Tudor sarà quella di garantire alla Juventus un piazzamento tra le prime quattro in Serie A, assicurando così la partecipazione alla prossima Champions League. Inoltre, il tecnico dovrà preparare la squadra per affrontare al meglio il Mondiale per club, competizione alla quale la Juventus tiene particolarmente. La sua esperienza e la conoscenza del calcio italiano saranno fondamentali per affrontare queste sfide nel breve periodo.​

La notizia del cambio in panchina ha suscitato diverse reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Molti sostenitori bianconeri vedono in Tudor una figura capace di riportare disciplina e determinazione alla squadra, elementi che sembravano mancare nelle ultime prestazioni. Altri, invece, esprimono preoccupazione per l’ennesimo cambio tecnico e sperano che questa scelta possa portare stabilità e risultati positivi.​

La decisione di affidare la squadra a Tudor fino al termine della stagione, con possibilità di estensione del contratto, indica la volontà della dirigenza di valutare attentamente le opzioni per il futuro. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juventus aveva considerato anche Roberto Mancini per il ruolo di allenatore, ma la flessibilità mostrata da Tudor nel ruolo di traghettatore ha reso il croato la scelta preferita.

La società si riserva dunque di prendere una decisione definitiva sulla guida tecnica in base ai risultati ottenuti nei prossimi mesi.​

La nomina di Igor Tudor come nuovo allenatore della Juventus rappresenta una svolta significativa nella stagione bianconera. La dirigenza spera che questo cambio possa dare una scossa positiva alla squadra, permettendo di raggiungere gli obiettivi prefissati e di gettare le basi per un futuro più stabile e vincente. I prossimi mesi saranno decisivi per valutare l’efficacia di questa scelta e per programmare al meglio le strategie future del club.​