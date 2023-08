Calciomercato, rinforzo a sorpresa dalla Juve: firma con i nerazzurri

Il giocatore sembrerebbe essere deciso e pronto a lasciare la Juventus in questo calciomercato per trovare maggior minutaggio e costanza altrove in Serie A. Di questo possibile addio al club bianconero se ne era parlato già diverse settimane fa, ma solo ora questa ipotesi sembrerebbe essere in procinto di diventare realtà.

Essendo comunque un giocatore di un certo calibro, il nome del bianconero è stato accostato con insistenza anche a diversi club stranieri nel corso di questo calciomercato, ma la sua priorità è sempre stata quella di rimanere in Italia, indicato essere da lui e dal suo agente il campionato ideale nel quale andare a completare il proprio processo di crescita umano e professionale.

Ed alla fine, stando alle ultime notizie, il giocatore continuerà la sua carriera proprio in Serie A, dato che potrebbe essere il rinforzo a sorpresa dalla Juventus per i nerazzurri in questo calciomercato.

Calciomercato, rinforzo dalla Juventus: firma con i rivali

Nei prossimi intensi ed ultimi giorni di calciomercato potrebbe andare incredibilmente in scena un’affare fra la Juventus ed una rivale di Serie A, ovvero i nerazzurri. Stando alle ultime notizie, infatti, il club italiano starebbe monitorando con attenzione la situazione relativa ad un esubero della formazione di Massimiliano Allegri, indicato essere dalla dirigenza il rinforzo ideale per andare a completare il reparto del mister in vista di questa prima intensa parte di stagione.

Al momento si potrebbe parlare solo di idea, visto che ancora niente di ufficiale è stato presentato sul tavolo alla Juventus, ma l’impressione è che nei prossimi giorni il tutto possa innescarsi visti i primi contatti esplorativi già avvenuti fra le parti nelle scorse ore.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da L’Eco di Bergamo, l’Atalanta starebbe pensando ad Iling-Junior della Juventus per rinforzare la fascia sinistra di Gasperini in questo calciomercato. Alla Dea manca un tassello proprio per quella zona di campo, ed è per questo che Percassi, come anticipato, avrebbe già avviato i contatti con la Vecchia Signora per valutare la fattibilità di questa -eventualmente incredibile- operazione.

L’Atalanta chiede Illing-Junior alla Juve: le richieste dei bianconeri

L’Atalanta ha chiesto alla Juventus Samuel Iling-Junior, indicato essere l’eventuale rinforzo ideale per andare a completare la fascia sinistra di Giampiero Gasperini in questo calciomercato. La Vecchia Signora ha bisogno di cedere, e questo potrebbe agevolare la Dea nelle operazioni per l’inglese, chiuso a Torino sia da Kostic che da Cambiaso.

Ci sarà da capire ora però quanto la Juventus andrà chiedendo per l’esterno classe 2003. Stando a dati Transfermarkt il club bianconero valuterebbe Iling-Junior circa 9 milioni di euro, ma visto questo interesse dell’Atalanta questa valutazione potrebbe leggermente crescere in questi ultimi giorni di calciomercato. Staremo a vedere.

Calciomercato, Atalanta su Illing-Junior: Bakker già bocciato

L’interesse dell’Atalanta per Iling-Junior sta a significare solo una cosa: Giampiero Gasperini non è convinto a pieno di Bakker. Questo è stato dimostrato anche dal fatto che a Sassuolo il tecnico della Dea ha addirittura rispolverato Ruggeri, concedendogli 90′ all’esordio stagionale in Serie A. L’olandese è dunque in bilico nonostante il suo blasone, ed è proprio da questo che nasce l’idea Iling-Junior.